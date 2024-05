Transferts - RC Lens : Un énorme coup se précise pour le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre après son départ de Manchester United, Raphaël Varane pourrait bien faire son grand retour en Ligue 1. Agé de 31 ans, le champion du monde 2018 pourrait rejoindre son club formateur, le RC Lens. En coulisses, la formation nordiste a lancé cette opération qui apparaît particulièrement complexe. Ce dossier pourrait durer encore quelques semaines.

Raphaël Varane sera l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Et pour cause, son contrat avec Manchester United ne sera pas renouvelé . A 31 ans, le défenseur central devrait poursuivre sa carrière et accepter un dernier défi. Mais quelle sera sa prochaine équipe ? Questionné par GQ en 2023, Varane avait évoqué ses préférences.

Mercato - RC Lens : Un gros problème annoncé avec Varane ! https://t.co/xM1uJWyxqr pic.twitter.com/9FKvulPXqF — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Varane avait ouvert la porte

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens » avait confié le champion du monde 2018. Un retour au Real Madrid n'est pas d'actualité, alors qu'un départ vers le RC Lens serait évoqué en interne.

Le RC Lens garde un œil sur Varane