Tennis : Djokovic s'explique après avoir pété les plombs

Thibault Morlain

Pour son premier match au Masters de Turin, Novak Djokovic a début par une victoire face à Holger Rune en 3 sets. Mais voilà que lors de cette rencontre, le numéro 1 mondial a été loin d'être serein, s'étant notamment distingué par des moments de colère durant lesquels il a cassé sa raquette. Et après avoir disjoncté, Djokovic est revenu sur ses excès de colère.

Afin de terminer l'année en beauté, Novak Djokovic va tenter de remporter le Masters à Turin. Et pour le Serbe, numéro 1 mondial, ça a commencé de la meilleure des manières avec une victoire face à Holger Rune en 3 sets (7-6, 6-7, 6-3). Un succès toutefois loin d'être facile pour Djokovic, qui a fait preuve d'agacement à plusieurs reprises face au Danois. En colère, le Djoker a notamment cassé, à deux reprises, ses raquettes...

Tennis : Surprise, il annonce le nouveau Djokovic et Federer https://t.co/JTfObRslke pic.twitter.com/y7wyFXxN92 — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

« Je ne suis pas content de l'avoir fait »

Forcément, ces scènes de colère de Novak Djokovic n'ont échappé à personne. Interrogé à ce propos après sa victoire face à Holger Rune, le Serbe a expliqué, rapporté par L'Equipe : « Certains disent que je fais ça de façon pragmatique, que cela me permet de relâcher la tension et la frustration pour mieux repartir. C'était peut-être le cas. Mais je n'encourage personne à agir de la sorte. Je ne suis pas content de l'avoir fait, mais je l'ai fait et j'en prends la responsabilité. Oui, parfois, dans le passé, je l'ai fait et ça m'a permis de me libérer. Mais je pense qu'il y a des façons plus intelligentes de se libérer de la tension que casser une raquette ».

Après Rune, place à Sinner pour Djokovic !