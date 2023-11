Tennis : Il annonce du lourd pour Djokovic

Jean de Teyssière

Une semaine après son sacre à Bercy, lors du Rolex Paris Masters face à Grigor Dimitrov (6-3, 6-4), Novak Djokovic continue d'impressionner le monde du tennis. Déjà vainqueur de trois tournois du Grand Chelem cette année, le Serbe porte son total à 24, du jamais vu dans l'histoire. Et pour de nombreuses personnalités dont Bjorn Borg, ce n'est pas encore fini.

Il est le recordman incontesté du nombre de tournois du Grand Chelem remportés. Novak Djokovic continue de marquer l'histoire de son sport et semble inusable. Le Serbe a remporté trois tournois du Grand Chelem en 2023 : l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open.

«Il est le meilleur que ce sport ait jamais eu»

Le tennisman italien Jannick Sinner, évoquait, dans des propos rapportés par We Love Tennis , ce que représentait Novak Djokovic pour lui : « Vous vous retrouvez devant quelqu’un qui a remporté 24 Grands Chelems, trois sur quatre cette année seulement. En termes de résultats, il est le meilleur que ce sport ait jamais eu. J’espère le rencontrer le plus tôt possible. Ce sont les matchs importants pour ma croissance en tant que joueur, ceux pour lesquels je dis : je gagne ou j’apprends. Djokovic me dira où j’en suis. Je me suis senti plus proche cette année en demi‐finale à Wimbledon, malgré une défaite en trois sets, puis l’année dernière en quarts de finale, où nous nous sommes battus en cinq sets. Je ne peux pas attendre. Ce sont les matchs pour lesquels je m’entraîne tous les jours, ceux qui me mettent la pression. »

«Je pense que Novak peut encore gagner un ou deux autres tournois du Grand Chelem»