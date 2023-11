Masters : Le tirage au sort des poules effectué

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dernier tournoi de l'année, le Masters débute ce dimanche à Turin et on connaît enfin les groupes. Pour rappel, le format si particulier de cette compétition oppose les huit meilleurs joueurs mondiaux en deux poules et les deux premiers se qualifient pour les demi-finales. C'est donc le seul tournoi où un joueur peut perdre par exemple son premier match et continuer la compétition, voire la remporter. Le tirage au sort a été réalisé ce jeudi et le moins que l'on puisse dire est qu'on risque d'avoir du beau spectacle.

Un peu comme à chaque grand tournoi, le tirage au sort du tableau est attendu de pied ferme. Au Masters, c'est la même chose pour savoir qui se retrouvera dans le même groupe. En tant que têtes de série 1 et 2, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic forment donc deux groupes différents. Ensuite, les numéros 3 et 4 sont aussi séparés et ainsi de suite...

Djokovic favori ?

On ne peut pas dire que Novak Djokovic n'aura aucune adversité dans un tel tournoi. Même s'il semble au-dessus des autres, il aura fort à faire dans son groupe déjà même s'il est plutôt à l'aise face aux trois joueurs qui l'accompagnent. Il débutera son tournoi dimanche soir en affrontant Holger Rune, un joueur qu'il a battu pas plus tard que la semaine dernière au Rolex Paris Masters dans la difficulté. Ensuite, il devra se frotter à Stéfanos Tsitsipas, un joueur qu'il a battu à 11 reprises en 13 confrontations et qu'il maîtrise très bien. Ensuite, Jannik Sinner, en grande forme, se dressera sur sa route. Le numéro 1 mondial a toujours battu l'Italien mais celui-ci, porté par son public, pourrait bien finir par se rebeller. Pour rappel, une seule victoire de Novak Djokovic dans ce Masters validerait à coup sûr de garder la place de numéro 1. Ce devrait être une formalité.

Tennis : Tsitsipas de retour au Masters, il fait une grosse confidence https://t.co/3pCzSJMHHe pic.twitter.com/oTlQHmCZ7Y — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Alcaraz doit répondre

Absent du Masters l'année dernière en raison d'une blessure, Carlos Alcaraz semble un peu plus en galère depuis quelques mois. L'Espagnol avait pour objectif de récupérer la place de numéro 1 mondial en fin de saison et selon ses propres mots, il a complètement abandonné cette possibilité après Bercy. Il faudra rebondir dès lundi en affrontant Alexander Zverev. Ensuite, il découvrira Andrey Rublev pour la première fois et devra prendre sa revanche sur Daniil Medvedev, un joueur qu'il avait réussi à maîtriser mais face auquel il a pris un coup à l'US Open.

Duels épiques à venir ?

Cette année, le Masters présente une programmation exceptionnelle avec un top 8 qui ne compte que des vainqueurs de Masters 1000, une première depuis 1990 dans ce tournoi. Cela promet donc une formidable semaine à Turin. L'année dernière, Novak Djokovic avait triomphé en remportant tous ses matches sans vraiment trop souffrir.