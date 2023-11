Tennis : Ces Français qui ont brillé au Masters

La rédaction

Dernier tournoi de la saison, le Masters fait son retour cette année à Turin. La compétition, qui réunit les huit meilleurs joueurs de la planète, est un événement auquel tout le monde souhaite participer au moins une fois dans sa carrière. Mais pour cela, il faut faire partie du top 8 à la Race, le classement sur l'année en cours. Depuis 1970, la première édition, 9 joueurs français ont réussi à participer à ce prestigieux tournoi.

De Nastase à McEnroe en passant par Sampras et Djokovic, quasiment toutes les plus grandes légendes du monde du tennis ont réussi à s'imposer au Masters. Mais rien que de participer à cet événement est un grand honneur pour tout joueur. Côté français, nous avons eu la chance d'avoir eu 9 joueurs différents ayant réussi à jouer au moins un match. Retour sur ceux qui ont brillé dans ce tournoi souvent considéré comme le cinquième Grand Chelem.

Noah, 4 participations

Le record de participations au Masters côté français est pour Yannick Noah. Le vainqueur de Roland-Garros en 1983 a eu la chance de profiter d'un format différent avec plus de joueurs invités à part en 1986. Malgré tout, il n'a réussi qu'à gagner un seul match en 4 participations. Henri Leconte, lui, a réussi à jouer 3 années au Masters, en 1985, 1986 et 1988. Jo-Wilfried Tsonga a lui aussi connu 3 qualifications et le seul autre joueur à avoir connu plusieurs participations est Richard Gasquet, en 2007 et 2013.

Grosjean terrassé par Hewitt

Qualifié pour le Tournoi des Maîtres en 2001, Sébastien Grosjean va réaliser un joli parcours jusqu'en finale du tournoi. L'ex-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis connaît une année extraordinaire avec ses deux premières demi-finales en Grand Chelem, en Australie et à Roland-Garros, et remporte le plus grand titre de sa carrière à Bercy. Placé dans le même groupe que Lleyton Hewitt, Andre Agassi et Patrick Rafter au Masters, il s'incline en 3 sets avant de battre les deux derniers cités. Vainqueur face à Kafelnikov en demi-finales, il ne peut rien faire en finale face à Hewitt qui retrouvera la place de numéro 1 mondial.

Tsonga, parcours du combattant

Si Richard Gasquet, Gilles Simon, Guy Forget et même Gaël Monfils, le dernier en 2016, ont tous participé au Masters, Jo-Wilfried Tsonga est sûrement celui qui a connu le plus de succès. Avec Sébastien Grosjean, il est le seul à avoir atteint la finale de l'épreuve. En 2011, pour sa deuxième apparition, il s'incline face à Roger Federer pour ses débuts en 3 sets mais rebondit bien en se débarrassant de Mardy Fish et surtout de Rafael Nadal ! Il bat ensuite aisément Tomas Berdych en demi-finales avant de faire face à nouveau au Suisse... En jambes, le Manceau sauve une balle de match dans le tie-break du deuxième set et le remporte avant de s'incliner finalement en 3 manches, moins performant sur les points importants.