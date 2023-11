Tennis : A quelques jours du Masters, Medvedev a déjà l'eau à la bouche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé dès son entrée en lice par Grigor Dimitrov au Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev n'avait pas envie de ruminer bien longtemps. Le Russe, qui réalise une grande saison quand on sait qu'il était sorti du top 10 après l'Open d'Australie, s'apprête à disputer le Masters pour la cinquième année consécutive. Ce tournoi lui a réussi par le passé puisqu'il s'était imposé en 2020 lors de la dernière édition à Londres. L'an dernier, le numéro 3 mondial avait quitté Turin en perdant ses 3 matches de poules au tie-break du troisième set.

Finaliste à l'US Open, Daniil Medvedev ne semble pas vouloir la cadence en cette fin de saison même si les efforts sont difficiles à fournir. Le Russe, qui reste sur deux échecs en finale face à Jannik Sinner, à Pékin et à Vienne, n'a plus gagné de titre depuis Rome sur terre battue. A quelques jours du début du début du Masters (12-19 novembre), il s'est confié sur ce tournoi si particulier.

Le tournoi de la deuxième chance

Le Masters est en effet un tournoi incroyable et si marquant parce qu'il se joue sur un format complètement différent par rapport au reste du circuit traditionnel. En effet, ce format de poules permet à un joueur qui aurait perdu son premier match de continuer à jouer et espérer se qualifier. « Je pense que ce qui change, c’est que si vous perdez un match, c’est à ce moment‐là que vous avez une deuxième chance, ce qui n’arrive pas dans le tennis, sauf dans ce tournoi. Et c’est la seule fois » confie Daniil Medvedev.

Un tournoi spécial

Pour Daniil Medvedev, ce sera donc la 5ème présence consécutive au Masters, une statistique qui n'est pas du tout à prendre à la légère. Déjà vainqueur en 2020 et finaliste en 2021, le Russe tentera de soulever le trophée une nouvelle fois. « Quand vous entrez dans le tournoi, la meilleure sensation est d’essayer de ne pas perdre chaque match, d’essayer de gagner tous les matchs possibles et d’arriver en finale comme ça. Mais je pense que nous avons beaucoup d’histoires où quelqu’un a perdu le premier match et a ensuite tout gagné. C’est ce qui rend ce tournoi spécial » poursuit-il.

Le tirage au sort, élément très important

Le tirage au sort des poules pour le Masters aura lieu prochainement et souvent, il est très souvent déterminant. En effet, il est effectué toujours selon le même modèle : les têtes de série 1 et 2, en l'occurrence Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, seront dans deux groupes différents, tout comme les têtes de série 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. On peut s'amuser à faire toute sorte de simulation : la liste des joueurs présents cette année est très attrayante quoi qu'il arrive !