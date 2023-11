Rolex Paris Masters : Conspué à Bercy, Medvedev part au clash

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu par Grigor Dimitrov, Daniil Medvedev s'est notamment fait remarquer pour les tensions avec le public de Bercy. Conspué, le numéro 3 mondial n'a pas manqué de critiquer le tournoi et son public, rappelant qu'il n'est pas le seul à s'en plaindre et qu'il «joue beaucoup mieux ici sans public». Ambiance.

Entre Bercy et Daniil Medvedev, ce n'est pas l'amour fou. Et cela s'est confirmé ce mercredi. Battu par Grigor Dimitrov (6-3, 6-7, 7-6), le Russe quitte déjà le tournoi, non sans une petite polémique. En effet, le numéro 3 mondial a eu une altercation avec le public de Bercy. Conspué par la salle, il reconnaît même avoir hésité à jouer. Cependant, Daniil Medvedev n'est pas surpris par le comportement du public parisien comme il le révèle en conférence de presse après avoir expliqué ce qu'il s'était passé.

«Je veux servir donc ils ne devraient pas applaudir»

« Ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai balancé ma raquette et j'ai été hué. Normal, je ne vois pas de problème là-dessus. Ensuite, je vais pour servir, ils applaudissent. Mais je veux servir donc ils ne devraient pas applaudir. Je sers quand même. L'arbitre parle, Grigor n'était pas prêt. OK, ça arrive. Mais je me fais siffler. Je ne voyais pas pourquoi donc je ne voulais plus jouer. Fin de l'histoire. Je me disais : "Tant qu'ils sifflent, je ne jouerai pas." Mais le public a continué. Quand j'ai écopé d'un avertissement, je me suis dit : "Est-ce que j'ai vraiment envie d'être disqualifié et de terminer le match sur cette note ? Non." Donc j'ai joué », assure-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE , avant d'ajouter qu'il n'est pas le plus grand fan de ce tournoi.

«Je joue beaucoup mieux ici sans public»