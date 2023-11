 Tennis : Djokovic détesté, il vide son sac

Alexis Brunet

À l'occasion du Rolex Paris Masters, Novak Djokovic a remporté le 97ème tournoi de sa carrière. Même à 36 ans, le Serbe ne s'arrête pas de gagner, et il veut encore battre tous les records possibles. Selon le Djoker, c'est peut-être pour cela qu'une partie du public ne l'aime pas.

Encore une fois, à la fin, c'est Djokovic qui gagne. Le Serbe s'est une nouvelle fois imposé lors du Rolex Paris Masters. Le Djoker a disposé de Grigor Dimitrov en finale, en deux sets, 6-4, 6-3. C'est la septième fois qu'il remporte le tournoi, et la deuxième fois qu'il fait le doublé à Paris (avec Roland-Garros).

Djokovic sait pourquoi on ne l'aime pas

Pour la presse serbe, Novak Djokovic est revenu sur sa victoire. Le Djoker a aussi confié qu'il voulait encore battre tous les records, et selon lui, c'est peut-être pour cela que certains suiveurs du tennis ne l'apprécient guère. « Je vise tous les records possibles, tout ce que je peux battre. Je n'ai jamais eu de problème à dire ça. Et c'est pour ça que les gens ne m'aiment pas : je n'ai pas fait semblant d'être quelqu'un d'autre, de dire que ce n'est pas mon objectif, puis de me comporter différemment. J'ai toujours essayé d'être en accord avec ce que je crois. »

Le record de Connors en ligne de mire