Djokovic frappé par un virus, il déballe tout

Novak Djokovic avait le sourire ce dimanche. Le Serbe a remporté le Rolex Paris Masters en battant Grigor Dimitrov en deux petits sets (6/3 6/4). Mais le joueur n'était pas à 100% de ses moyens. Le numéro un mondial a attrapé un virus, qui l'a empêché de se nourrir correctement pendant plusieurs jours.

Novak Djokovic revient de loin. Ce dimanche, le Serbe a remporté son septième Rolex Paris Masters en battant Grigor Dimitrov. Pourtant, quelques jours auparavant, le Serbe avait connu de sérieux problèmes gastriques. Un virus, qui l'a handicapé depuis plusieurs jours. Après sa victoire, Djokovic est revenu sur son état de forme.





« Je ne pouvais pas beaucoup manger ces derniers jours »

« Je ne pouvais pas beaucoup manger ces derniers jours, je ne mangeais qu'une seule fois par jour et juste du liquide, sinon tout ressortait immédiatement. Et j'ai eu des maux de tête, des étourdissements, je me sentais faible. Mais pour un athlète professionnel, quand vous êtes sur le court, c'est très clair : soit vous laissez ces circonstances et ces ressentis vous submerger et vous gérez en fonction, soit c'est vous qui les contrôlez. Il n'y a pas d'entre deux. Soit on déclare forfait, on évite le match, ou alors on puise toute son énergie, l'adrénaline, l'énergie du public, de tout le reste, pour prendre le contrôle. C'est ce que j'ai essayé de faire » a-t-il confié. Pourtant, Djokovic a vaincu ses adversaires et est même allé au bout. Alors le Serbe a-t-il une telle marge sur ses adversaires ?

Malgré son calvaire, Djokovic a soulevé le trophée