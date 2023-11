Tennis : Djokovic trop fort, cavalier seul en fin de saison ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition dans un tournoi traditionnel depuis sa victoire à l'US Open, Novak Djokovic a encore une fois brillé plus que les autres en remportant le Rolex Paris Masters pour la septième fois de sa carrière. Le Serbe, qui assure quasiment sa place de numéro 1 mondial en fin d'année avec cette nouvelle victoire, a décidément très envie de faire tomber tous les records. Avec ce 40ème Masters 1000, il franchit encore un palier et surtout, il se positionne parfaitement pour le dernier tournoi de l'année, le Masters.

Il n'y a décidément rien à faire. C'est ce que doivent se dire la plupart des adversaires de Novak Djokovic. Même Andrey Rublev, numéro 5 mondial et battu 7/5 au troisième set samedi lors des demi-finales, est à bout. Le numéro 1 mondial a porté un peu plus loin les records qu'il possédait déjà à Bercy et se dirige vers le Masters avec l'objectif d'y gagner un septième titre pour dépasser Roger Federer.

Victoire sans forcer

C'est cette impression de facilité que Novak Djokovic donne qui décourage certainement tout le monde. La semaine dernière au Rolex Paris Masters, le Serbe était sûrement très loin de son meilleur niveau et en plus, il a avoué être touché par un virus qui l'a obligé à faire des passages réguliers aux toilettes. Gêné par Tallon Griekspoor en huitièmes de finale, par Holger Rune en quarts de finale et par Andrey Rublev, il a fini par s'imposer dans un scénario qui paraissait déjà écrit d'avance. La solution est venue de son service, désormais une arme de taille pour répondre présent à chaque défi.

Tennis : Swiatek/Sabalenka, duel pour le trône ! https://t.co/LYzms0K8Jj pic.twitter.com/FYwqTtK9he — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Invincible en fin de saison ?

Impressionnant de réussite dans les grands événements cette saison, Novak Djokovic a remporté 3 des 4 tournois du Grand Chelem et remporté 2 Masters 1000 sur les 4 auxquels il a participés. Le Serbe est maintenant sur une série de 18 victoires consécutives, débutée à Cincinnati, et reste sur 31 succès lors de ses 32 derniers matches. Il donne vraiment l'impression d'être invincible puisque seul Carlos Alcaraz a réussi à le terrasser en finale de Wimbledon. Le numéro 1 mondial pourrait poursuivre sur cette dynamique au Masters quand on voit l'état de forme de l'Espagnol... Une chose est sûre, le tirage au sort des groupes sera très attendu.

De records en records

L'année 2023 de Novak Djokovic ne cesse d'étonner. Le Serbe continue d'enchaîner les records à 36 ans et dimanche, il a donc remporté un 40ème titre en Masters 1000, soit 4 de plus que Rafael Nadal avec qui il partageait le record il y a quelque temps maintenant. Dans quelques semaines, il dépassera les 400 semaines en tant que numéro 1 mondial et il aura pour but de remporter un 7ème titre au Masters histoire de posséder seul ce record.