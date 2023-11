Tennis : Quiz sur la saison des demi-finalistes du Rolex Paris Masters

Florian Barré

Alors que le Rolex Paris Masters de Paris-Bercy touche à sa fin, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur la saison 2023 des quatre prétendants encore en lice ce samedi. Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Andrey Rublev et bien sûr Novak Djokovic, numéro un mondial, essayeront chacun de soulever « L’Arbre de Fanti ».

Dimanche en fin d'après-midi, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Andrey Rublev ou Novak Djokovic brandiront le célèbre trophée du tournoi de Paris-Bercy. Comme tous les ans, le cliché fera date et le grand public (re)découvrira l'aspect particulier d'une récompense remise par le président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton. Cette œuvre a un nom : « L'Arbre de Fanti », qui ne ressemble à aucune autre et sort des codes habituels. Lucio Fanti, artiste italien établi à Paris, imagina cet arbre en bronze en 1991, qui fut étrenné par un certain Guy Forget, vainqueur de la compétition cette année-là.



Rolex Paris Masters : Djokovic dévoile le nom de son successeur https://t.co/noiR82KS2e pic.twitter.com/DsEjZ35zyv — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

L’affiche des demi-finales

Dès 14h ce samedi, le court central du Rolex Paris Masters accueillera la première demi-finale, opposant le Grec Stefanos Tsitsipas (6e) au Bulgare Grigor Dimitrov (17). Pour voir le sextuple champion du tournoi et Serbe, Novak Djokovic (1er), il faudra patienter jusqu’à 16h30, à minima. En face, le Russe Andrey Rublev (5) aura fort à faire, lui qui ne l’a battu qu’une seule fois en cinq rencontres sur le circuit.