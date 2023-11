Rolex Paris Masters : Les surprises s'enchaînent, la fatigue prend le dessus

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dernier grand rendez-vous de la saison pour la majorité des joueurs, le Rolex Paris Masters est chaque année un événement à ne pas rater. C'est l'occasion pour certains de se faire la peau une dernière fois pour déterminer les huit joueurs qui auront la chance d'aller au Masters. Pour d'autres, c'est le dernier effort avant les vacances bien méritées. Pour beaucoup de joueurs, la saison paraît très longue et il n'est pas rare de voir des surprises à Bercy, comme c'est le cas dans cette édition 2023.

Le Rolex Paris Masters a déjà connu son lot de surprises par le passé, soit à cause des absences causées par la fatigue de la saison, soit parce que justement certains arrivent trop épuisés pour prétendre à un nouveau titre. L'édition 2023 est particulière puisque c'est la sixième fois dans l'histoire du tournoi que deux des quatre premières têtes de série sont éliminées dès leur entrée en lice, la deuxième fois consécutive.

Alcaraz et Medvedev n'ont pas su enchaîner

Opposé à un adversaire en forme pour ses débuts, Daniil Medvedev n'a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire trois jours après sa défaite à Vienne en 3 heures de jeu. Le Russe, qui s'est en plus embrouillé avec le public parisien, a peut-être payé ses efforts. De son côté, Carlos Alcaraz semble en grande difficulté depuis un moment déjà et il n'évolue clairement pas à son meilleur niveau. La fatigue, qui épuise les organismes des joueurs, a également eu raison de Jannik Sinner, obligé de déclarer forfait pour la suite du tournoi.

Djokovic tout droit vers le titre ?

Avec l'absence de 3 des 4 meilleurs mondiaux en quarts de finale à Paris, Novak Djokovic s'avance logiquement encore un peu plus comme le grand favori. Le Serbe a connu une alerte en huitièmes de finale jeudi en lâchant la première manche face au Néerlandais Tallon Griekspoor. Il faudra peut-être augmenter son niveau face à Holger Rune en quarts de finale vendredi, lui qui avait été battu en finale l'année dernière par le Danois. Si les joueurs les plus dangereux pour le numéro 1 mondial ont déjà disparu, il reste des noms dangereux et il faut rappeler qu'il est en reprise à Paris.

Encore des surprises à venir ?

Quand on regarde le nom des joueurs restants pour les quarts de finale, on peut s'apercevoir qu'il reste tout de même des pointures. Mais dans ce tournoi, on peut s'attendre à tout. Novak Djokovic et Andrey Rublev sont les deux joueurs les mieux classés encore en course et pourraient se retrouver en demi-finales. Dans l'autre partie de tableau, Hubert Hurkacz pourrait encore une fois se positionner en tant que surprise du tournoi, lui qui enchaîne les victoires récemment.