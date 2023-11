Rolex Paris Masters - Ugo Humbert : « Mon soutien, c’est pour Jo-Wilfried Tsonga »

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau numéro 1 français et seul représentant à avoir réussi à remporter un match dans cette édition 2023 du Rolex Paris Masters, Ugo Humbert a même failli faire valser le numéro 9 mondial Alexander Zverev. Défait en 3 sets, il fait tout de même une fin de saison exceptionnelle et peut prétendre à intégrer le top 20 début 2024.

Malheureusement perdant du plus long match au Rolex Paris Masters cette année pour le moment, Ugo Humbert s’est offert un nouveau combat exceptionnel face à un des tout meilleurs joueurs du monde. Présent en conférence de presse après avoir laissé toutes ses forces sur le court, il s’est aussi exprimé sur l’un des sujets chauds du moment : la place de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.

Nouveau leader tricolore

26ème mondial cette semaine au moment d’aborder le Rolex Paris Masters, Ugo Humbert va dépasser son compatriote Adrian Mannarino et occuper le meilleur rang de sa carrière, la 22ème place mondiale pour le moment. Le Français est récompensé de ses efforts lors des dernières semaines et ne s’est pas montré trop touché par sa défaite. « Ça s’est joué à trois fois rien, je n’ai rien à regretter. C’était un match fabuleux, j’ai passé un moment de dingue » confie-t-il.

Tsonga futur capitaine

Alors qu’il a évoqué dans les colonnes de L’Equipe un certain intérêt pour la place de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Ugo Humbert lui a rendu un bel hommage en révélant qu’il était largement favorable à sa candidature. « Mon soutien, c’est pour Jo-Wilfried Tsonga, j’aimerais beaucoup l’avoir sur le banc, c’est quelqu’un pour qui j’ai envie de me battre » révèle Ugo Humbert. Pas interrogé sur la question, c'est lui qui a pris l'initiative d'en parler. Voilà qui ne devrait pas être ignoré par Gilles Moretton, président de la FFT.

Beaucoup d'expérience engrangée