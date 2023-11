Rolex Paris Masters : Une légende du sport français rend hommage à Djokovic

Jean de Teyssière

Novak Djokovic a remporté le Rolex Paris Masters face à Grigor Dimitrov et peut savourer ce succès, après une année bien chargée. Comme souvent, il ne lui manque qu'un trophée important et cette année, c'est celui de Wimbledon. Mais ce septième succès à Bercy est savoureux pour le Serbe, tout comme pour Teddy Riner, qui lui a remis le trophée. La légende du sport français s'est montrée admiratif envers Nole.

Finalement, c'est la finale qui a semblé être la plus facile pour Novak Djokovic. Vainqueur en trois sets en huitième, quart et demi-finale, le champion de tennis serbe n'a eu besoin que d'1h38 pour venir à bout de Grigor Dimitrov (6-4, 6-3). Une septième victoire pour lui au Rolex Paris Masters qui vient couronner une année fantastique, marqué par trois titres du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open).

«Je suis fan des exploits sportifs et fan du beau jeu en général»

C'est un invité de marque qui a remis le trophée du vainqueur à Novak Djokovic : Teddy Riner. Son palmarès parle pour lui : onze titres de champion du monde, trois titres olympiques, 154 victoires consécutives... Après avoir remis le trophée, il s'est montré admiratif de Novak Djokovic : « Je suis fan des exploits sportifs et fan du beau jeu en général. On a vu la différence de niveau, même si les deux sont des amis. Djoko, c’est Djoko et il faut respecter le champion . »

Rolex Paris Masters : Après la défaite, il rend hommage à Djokovic https://t.co/5hZu8V31AC pic.twitter.com/7sHh9et76q — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

«Sur un point il a engueulé son staff parce qu’il n’était pas content, c’est une marque de champion»