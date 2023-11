Rolex Paris Masters : Djokovic reçoit un coup de pression avant la finale à Bercy

Jean de Teyssière

La finale du Rolex Paris Masters est connue et elle opposera le Bulgare Grigor Dimitrov au Serbe Novak Djokovic. Les deux hommes ont offert deux demi-finales de très grandes qualités. Dimitrov a dû s'employer pour disposer de Stefanos Tsitsipas en trois sets (6-3, 6-7, 7-6) tandis que Novak Djokovic a fait de même face au Russe Andrey Rublev (5-7, 7-6, 7-6). Et le Bulgare prévient Djokovic, il ne se laissera pas faire en finale.

Grigor Dimitrov réussit pour l'instant un Rolex Paris Masters de toute beauté. Après avoir réussi à éliminer Carlos Alcaraz, voici que le Bulgare s'offrira une finale de gala dimanche face à l'inépuisable Novak Djokovic. Le Bulgare disputera sa première finale à Bercy, tandis que Djokovic jouera sa neuvième.

«Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort»

À l'issue de sa demi-finale remportée face à Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov a été interrogé sur sa carrière et du fait qu'il n'ait jamais réussi à remporter de tournoi du Grand Chelem : « Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort, sur ce qu'il s'est passé ces dernières années. Oui, j’ai loupé des opportunités. Trop, certainement. J'ai commis des erreurs, trop certainement. Mais il faut que j'accepte tout ce que j'ai dû traverser et aller de l'avant. Bien sûr, j'ai rencontré des moments de vaches maigres, j'ai eu une carrière en dents de scie, c'est indéniable et je n'ai pas honte de le dire. Je ne vais pas penser autrement. Je vais savourer chaque moment qui m'est donné pour jouer au tennis. »

Tennis : Retour de Djokovic sur le circuit, il annonce la couleur https://t.co/jqol23wom1 pic.twitter.com/uIdWLtH1GV — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Je veux gagner ou perdre selon des termes que j’aurais dictés moi-même»