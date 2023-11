Tennis : Le public siffle Djokovic, il les tacle en retour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours au sommet du classement ATP à 36 ans, Novak Djokovic ne fait pas l'unanimité auprès du public et il a encore subi les sifflets de la foule de l'Accor Arena. Mis en difficulté par le Néerlandais Tallon Griekspoor en huitièmes de finale jeudi, le Serbe a été sifflé en toute fin de match au moment de se faire débreaker alors qu'il était proche de la victoire. Comme bien souvent, la réaction a été immédiate : le numéro 1 mondial a gagné huit points d'affilée pour s'imposer.

C'est une situation particulière dont il a malheureusement l'habitude et qu'il a apprise à gérer tout au long de sa carrière. Novak Djokovic fait resurgir la bête encore plus lorsque le public agit contre lui. Au Rolex Paris Masters, même si cela ne doit pas vraiment lui faire plaisir, il faut bien dire que ce fait de jeu l'a encore bien aidé. Le public, décidément très dissipé à Bercy cette année, n'a pas encore compris qu'il se nourrissait de ces épisodes.

Un scénario tellement prévisible

A première vue, on ne comprend pas trop pourquoi le public s'est mis à huer Novak Djokovic. Le Serbe venait juste de perdre son service dans le troisième set et on se dirigeait vers une fin de match palpitante. Un peu surpris par cette initiative du public, il a estimé qu'il n'avait pas fait grand-chose pour provoquer. Pour rappel, après sa double faute, c'est lui-même qui a applaudi le public certainement en signe de protestation avant de recevoir les sifflets. Affichant un large sourire au moment de continuer le jeu, il n'a fait qu'une bouchée de son adversaire en terminant le match sans perdre le moindre point. Un scénario que l'on a déjà vu à de très nombreuses reprises...

Tennis : Entre succès et grosses déceptions, l’année particulière du tennis français https://t.co/3Bcwuqp2Jw pic.twitter.com/8LSgdps4nT — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Un public "spécial"

Invité à s'exprimer sur le sujet à la suite de sa victoire, Novak Djokovic ne s'est pas montré très bavard. « Quand j'ai demandé au public de me siffler un peu plus, j'ai gagné huit points de suite. Mais je n'ai rien fait pour provoquer le public, c'est comme ça. Il est spécial, c'est le mot, très spécial » s'est-il contenté de répondre. Déjà victime de huées à Roland-Garros cette année, le numéro 1 mondial subit toujours malgré son statut un traitement difficilement compréhensible.

Nouveau duel chaud ce vendredi ?

Programmé une nouvelle fois en night session ce vendredi, Novak Djokovic va donc jouer son quart de finale face à Holger Rune. Battu par le Danois en finale de ce tournoi l'an dernier, le Serbe va défier un joueur qui semble avoir retrouvé ses esprits. L'année dernière, leur duel s'était terminé à 7/5 dans le troisième set et cette année, Rune a enregistré une victoire de prestige face au Serbe à Rome. Nul doute que ce dernier aura très envie de prendre sa revanche pour confirmer un peu plus qu'il est de retour pour écraser la fin de saison. Attention tout de même : le numéro 1 mondial a confié être malade depuis quelques jours.