Rolex Paris Masters : Rune, Hurkacz... Le duel pour le Masters se poursuit !

Ce vendredi, c'est jour de quarts de finale au Rolex Paris Masters ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les enjeux sont toujours aussi nombreux. En effet, outre la bagarre pour obtenir le trophée du dernier Masters 1000 de l'année, c'est aussi le duel à distance entre Holger Rune et Hubert Hurkacz pour savoir qui sera présent au Masters de Turin dans deux semaines qui tient en haleine les spectateurs. Les deux hommes sont encore en course.

L'édition 2023 du Rolex Paris Masters est riche en rebondissements et en matches passionnants. Ce vendredi, les quarts de finale ne devraient pas déroger à la règle et plusieurs joueurs seront à surveiller de très près. En effet, à l'heure actuelle, ils sont 4 joueurs encore dans le tableau à pouvoir prétendre se qualifier pour le Masters : Holger Rune, qui occupe actuellement la 8ème place à la Race, Hubert Hurkacz, Alex de Minaur et Karen Khachanov. Mais l'attention se porte un peu plus sur les deux premiers cités puisque l'Australien et le Russe doivent absolument remporter le tournoi pour avoir une chance.

Rune, retour au niveau

En difficulté depuis sa défaite en quarts de finale à Wimbledon sur le plan des résultats, Holger Rune a également eu du mal physiquement. Le Danois a accueilli tout récemment Boris Becker dans son box et a atteint la demi-finale à Bâle la semaine dernière, première signe de sa renaissance. Impressionnant pour son entrée en lice face à Dominic Thiem, le numéro 7 mondial a confirmé face à Daniel Altmaier jeudi soir et reste encore en bonne position pour le Masters. Prochaine étape ? Un nouveau duel face à Novak Djokovic, la revanche de la finale de l'an dernier.

Hurkacz sur sa lancée

En grande forme en cette fin de saison, Hubert Hurkacz confirme puisqu'il est toujours présent à Paris. Le Polonais, 11ème mondial, est juste derrière Holger Rune au classement mais il devra forcément faire mieux que le Danois pour espérer se qualifier. Problème : il fait face à un excellent Grigor Dimitrov ce vendredi, un adversaire qui lui pose problème puisqu'il n'a jamais réussi à s'imposer face au Bulgare en trois confrontations, dont cette année à Rotterdam en indoor. Titré à Shanghai il y a un mois, Hurkacz va en plus redécouvrir le central, lui qui a joué ses trois premiers matches sur le court 1.

Zverev coiffé au poteau ?

Alors que Stéfanos Tsitsipas a validé sa place en disposant d'Alexander Zverev en huitièmes de finale, l'Allemand n'a désormais plus son destin entre les mains. Le numéro 9 mondial pourrait se retrouver en dehors de la course au Masters si Holger Rune et Hubert Hurkacz continuent leur parcours à Paris. Imaginons un peu que le Danois batte Novak Djokovic demain : il dépasserait alors l'Allemand à la Race. Pour faire de même, le Polonais doit atteindre la finale pour être à l'abri. Les tournois de Metz et de Sofia la semaine prochaine vont peut-être devoir donner une wild-card de dernière minute...