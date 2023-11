Tennis : Djokovic vers tous les records ? Il tacle Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur du Rolex Paris Masters dimanche après sa victoire contre Grigor Dimitrov en finale, Novak Djokovic a confirmé un peu plus qu'il était le meilleur joueur de tous les temps. Le Serbe, qui a remporté son 40ème Masters 1000 et quasiment assuré sa place de numéro 1 à la fin de la saison, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin même à 36 ans. Le patron du circuit a confirmé qu'il comptait bien battre tous les records du tennis.

Le plus fort, tout simplement, il était la semaine dernière à Paris. Novak Djokovic n'avait plus joué en compétition depuis la Coupe Davis quelques jours après son titre à l'US Open mais cela ne l'a pas empêché de dominer tous ses adversaires. Malgré les difficultés, le Serbe n'a même pas eu besoin de jouer à son meilleur niveau pour s'en sortir, ce qui prouve bien la marge qu'il possède face à bon nombre de joueurs. En conférence de presse, il a tenu à faire passer un message.

De records en records

Avec cette nouvelle victoire, Novak Djokovic va rester encore un moment à la place de numéro 1 mondial. Le Serbe va dépasser les 400 semaines à cette place, un record qui semble de plus en plus imbattable avec le temps. « Je vise tous les records que je peux réaliser. Je n’ai jamais eu de problème à dire ça. C’est pour ça que les gens ne m’aiment pas. Je ne prétends pas, comme certains le font, dire que je veux réaliser quelque chose et me comporter différemment par la suite » a-t-il lancé. Des propos qui font un peu écho à ceux de Rafael Nadal le mois dernier.

Tennis : Quiz sur la saison d’Holger Rune avant le Masters https://t.co/lc7y7mIcYP pic.twitter.com/LuyXEaGTFd — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

97ème titre, nouvel objectif

En conquérant un 7ème titre au Rolex Paris Masters et un 40ème Masters 1000, deux records, Novak Djokovic s'est aussi adjugé le 97ème titre de sa carrière sur le circuit ATP. Il pointe donc à seulement 12 longueurs de Jimmy Connors même si ce record est souvent considéré comme moins prestigieux car l'Américain évoluait à une époque totalement différente. « A propos du nombre de titres ATP, tout est possible. Pourquoi je me priverais de battre ce record également ? J'en suis maintenant à 12 de moins que Connors et j'ai encore quelques années à jouer au tennis. J'essaie de profiter de ces moments qui comptent double. Même si cela semble être la routine, chaque victoire en Masters 1000 et en Grand Chelem signifie beaucoup pour moi » assure-t-il. Roger Federer, lui, s'est arrêté à 103 titres avant de prendre sa retraite.

Les limites toujours repoussées

Malgré son âge, Novak Djokovic donne l'impression que tout lui est accessible. Le niveau du Serbe ne diminue pas avec le temps, au contraire même. Il trouve d'autres solutions pour exceller et il a une emprise mentale sur ses adversaires telle qu'il peut se permettre de ne pas évoluer à son meilleur niveau la majorité du temps. La semaine dernière, il n'a pas arrêté de répéter qu'il a eu beaucoup de mal à cause de son état de santé, expliquant notamment qu'il a passé plus de temps aux toilettes que sur le court.