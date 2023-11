Tennis : L'Arabie saoudite pousse encore pour racheter 2 Masters 1000 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désormais devenu un grand acteur dans le monde du sport, l'Arabie saoudite s'approche de plus en plus du tennis. En effet, depuis quelques mois, le pays souhaite investir dans le monde de la petite balle jaune et s'est déjà emparé d'un tournoi : le Masters Next Gen sur le circuit ATP qui aura lieu fin novembre à Jeddah. Mais d'après les dernières informations, c'est carrément un Masters 1000 qui pourrait voir le jour prochainement...

L'Arabie saoudite a de l'argent et les instances tennistiques pourraient finir par être séduites par les propositions. Le média américain The Athletic , la catégorie sport du New York Times , a révélé récemment que deux Masters 1000 sont la cible du royaume du Moyen-Orient : Miami et Madrid. Si les avances se poursuivent, cela confirmerait un peu plus le nouveau statut de l'Arabie saoudite dans le monde du sport.

Bientôt un Masters 1000 ?

Il y a quelques semaines, l'Arabie saoudite confiait déjà son désir d'organiser un Masters 1000 en début d'année avant l'Open d'Australie. Et le royaume semble avoir jeté son dévolu sur les Masters 1000 de Madrid et de Miami puisque les Saoudiens souhaiteraient racheter l'un des deux tournois d'après The Athletic . Cela confirmerait donc l'envie d'organiser un nouveau tournoi de cette catégorie pour le circuit masculin et le circuit féminin mais pour le moment, rien n'est encore acté.

Tennis : Alcaraz regrette l'époque Wimbledon, il dévoile son plus grand objectif https://t.co/beRk3RxNxR pic.twitter.com/Qz3Ux1eBsl — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Le Masters féminin dans la tourmente

Le Masters Next Gen ayant déjà été cédé aux mains des Saoudiens, c'est un autre tournoi de ce type qui pourrait finir par changer d'adresse. En effet, le Masters WTA fait beaucoup parler en ce moment en raison du manque d'organisation autour de l'événement. Depuis le Covid, le tournoi peine à retrouver une identité et surtout un lieu durable. A Cancun, la catastrophe a enfin pris lieu lundi soir et il serait complètement fou d'imaginer que la compétition puisse avoir lieu l'année prochaine au même endroit. Il y a quelques mois, des rumeurs concernant un certain intérêt de l'Arabie saoudite pour ce tournoi avaient déjà émergé.

La structure IMG visée