Tennis : Le Masters féminin, une catastrophe qui en dit long

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dernier grand tournoi de l'année, le Masters féminin avait lieu la semaine dernière en même temps que le Rolex Paris Masters. Le tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de la saison avait lieu à Cancun cette année et c'est un bazar sans nom depuis le début. La WTA a déjà eu beaucoup de mal à trouver un lieu pour l'organisation de cet événement et c'est finalement la ville mexicaine qui a été choisie au dernier moment.

L'édition 2023 du Masters WTA ne restera pas forcément dans les mémoires pour les bonnes raisons. Pour les joueuses, c'est un long calvaire qui prendra fin ce lundi soir puisque les finales ont été reportées d'un jour en raison des mauvaises conditions météo qui ont décalé beaucoup de matches tout au long de la semaine. C'est surtout une terrible publicité pour le tennis féminin qui n'avait vraiment pas besoin d'une catastrophe comme celle de Cancun.

Finale ce lundi

A l'origine, le Masters WTA était censé se terminer dimanche. Toute la semaine, les joueuses ont dû faire face à des conditions très difficiles. Organiser un tournoi en extérieur à cette période de l'année à Cancun était un choix osé. Entre la pluie et les vents violents, beaucoup de parapluies ont fini par casser sous la puissance et les joueuses ont eu beaucoup de mal à déployer leur meilleur niveau. Iga Swiatek et Aryna Sabalenka ont donc dû disputer quasiment l'intégralité de leur demi-finale dimanche et l'organisation du tournoi a choisi de reporter la finale à lundi. La Polonaise défiera donc Jessica Pegula.

Tennis : Entre succès et grosses déceptions, l’année particulière du tennis français https://t.co/3Bcwuqp2Jw pic.twitter.com/8LSgdps4nT — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Les joueuses en colère

Depuis le début, les joueuses expriment leur colère quant à la situation actuelle. Le tournoi n'est clairement pas à la hauteur de l'événement et on pouvait s'attendre à beaucoup pour le Masters, un tournoi mythique que chaque joueuse aurait envie de remporter. Malgré les nombreuses plaintes des joueuses, Steve Simon, le patron de la WTA, se montre assez discret malgré une lettre à l'attention des joueuses. Sur la planète tennis, son éviction est désormais demandée après qu'il a refusé plusieurs interviews aux médias : Martina Navratilova, légende du tennis féminin, réclame un changement de leadership, de préférence une femme.

Swiatek numéro 1 ?

Parmi les joueuses qui ont profité de ce raffut, on trouve évidemment Jessica Pegula et Iga Swiatek. L'Américaine a brillé en dominant aisément toutes ses adversaires pour le moment et retrouvera la Polonaise ce lundi soir. A Cancun, la Polonaise a elle aussi impressionné et si elle remporte ce duel face à la numéro 5 mondiale, elle retrouvera la tête du classement WTA.