Tennis : Swiatek/Sabalenka, duel pour le trône !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur en deux jours d'un match très compliqué face à Elena Rybakina dans la phase de poules du Masters féminin à Cancun, Aryna Sabalenka est parvenue à se qualifier pour les demi-finales du tournoi réunissant les huit meilleures joueuses du monde. A cause de sa défaite face à Jessica Pegula, la Biélorusse sort donc deuxième de son groupe et affrontera celle qui a gagné l'autre poule : Iga Swiatek. Ce duel sera sans doute décisif dans la course à la place de numéro 1 mondiale au classement WTA.

Il faut avoir beaucoup de courage cette année pour avancer dans le Masters WTA. Organisé à Cancun au dernier moment, le tournoi n'échappe pas aux scandales depuis le début : construction terminée très tardivement, public pas présent, conditions de jeu déplorables... Avant de se battre contre son adversaire de l'autre côté du filet, il faut aussi se battre face à soi-même et au vent décidément très gênant. Aryna Sabalenka a eu beaucoup de mal à s'en sortir face à Elena Rybakina, elle qui a commis 15 doubles fautes.

Gros combat mental

Déjà que les joueuses ont du mal à évoluer sur un court qui pose beaucoup de questions sur les faux rebonds notamment, les conditions météo de Cancun n'aident pas. Jeudi, le match entre Sabalenka et Rybakina a été interrompu plusieurs fois par la pluie et a dû reprendre le lendemain. La numéro 1 mondiale avait déjà témoigné toute sa colère contre la WTA en début de semaine. Mais elle reste encore en course grâce à ses efforts en matière de mental et retrouvera les demi-finales du Masters pour la deuxième fois consécutive.

Tennis : Le public siffle Djokovic, il les tacle en retour ! https://t.co/z6HFVHrgej pic.twitter.com/fKfeXd8lXB — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Swiatek sans-faute ?

Titrée au WTA 1000 de Pékin il y a un mois, Iga Swiatek est plus impressionnante en cette fin de saison. La Polonaise s'en sort très bien depuis le début du Masters puisqu'elle n'a pas perdu la moindre manche lors de ses 3 premiers matches. Malgré les conditions difficiles, c'est peut-être elle qui s'en sort le mieux dans ce tournoi où le niveau de jeu n'est pas forcément au rendez-vous. Il faut bien dire que les joueuses font ce qu'elles peuvent. En ce qui concerne Swiatek, elle doit absolument continuer sur sa lancée pour réussir ses objectifs.

Le trône en jeu

L'enjeu de cette demi-finale entre Aryna Sabalenka et Iga Swiatek est simple : si la Biélorusse l'emporte, elle sera donc logiquement numéro 1 mondiale. Mais c'est bien Iga Swiatek qui semble mieux armée et si elle gagne, elle devra gagner la finale pour récupérer son trône. Les deux meilleures joueuses du monde ne se sont pas affrontées depuis la finale de Madrid, gagnée par Sabalenka, et la Biélorusse avait aussi remporté leur duel en demi-finales du Masters l'année dernière. Une chose est sûre : l'enjeu est de taille.