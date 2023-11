Tennis : Swiatek brille, Sabalenka est sous pression

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 2 mondiale, Iga Swiatek a relevé la tête en remportant le WTA 1000 de Pékin le mois dernier. La Polonaise, qui a perdu sa couronne à la suite d’une nouvelle contre-performance à l’US Open, était beaucoup moins dominatrice par rapport à l’année dernière. Mais elle reste à distance respectable d’Aryna Sabalenka au classement, exerçant sur celle-ci une certaine pression.

Impressionnante pour son entrée en lice à Cancun au Masters féminin, Aryna Sabalenka est tombée sur un os ensuite face à l’Américaine Jessica Pegula. Elle ouvre une porte à Iga Swiatek, qui a réussi à se débarrasser de Coco Gauff dans le même temps et poursuit son parcours sans faute. La pression est maintenant dans le camp Sabalenka : elle jouera un match décisif face à Elena Rybakina pour savoir laquelle des deux se qualifiera en demi-finales.

La vraie numéro 1 ?

Lors de sa prise de pouvoir en avril 2022, Iga Swiatek ne s’attendait peut-être pas à rester en place pendant 75 semaines. Mais la Polonaise a marqué les esprits, à tel point que certains la considèrent toujours comme la vraie patronne. « J’ai l’impression qu’Iga est la vraie numéro 1. Nous avons parlé ensemble lors de la finale à Pékin, elle est venue me voir et a été très gentille pendant la cérémonie » a par exemple déclaré la Russe Samsonova, présente au Masters bis à Zhuhai la semaine dernière.

Sabalenka condamnée à la victoire

Alors qu’elle n’avait laissé qu’un seul jeu à la pauvre Maria Sakkari pour son premier match dans ce Masters WTA, Aryna Sabalenka a subi une défaite face à Jessica Pegula qui la condamne forcément à remporter son dernier match de poules. Problème : en face d’elle Elena Rybakina, certes pas dans la forme de sa vie non plus, mais qui l’a battue à deux reprises en 2023, dont à Pékin il y a un mois. La Biélorusse, fâchée contre la WTA à cause des conditions dans lesquelles ce tournoi se déroule à Cancun, va devoir augmenter son niveau de jeu.

En manque de titre depuis Madrid

Même si Aryna Sabalenka est extrêmement régulière sur le circuit, elle est numéro 1 mondiale sans pour autant connaître un succès fou en termes de trophées soulevés. Titrée pour la première fois en Grand Chelem à l’Open d’Australie cette année, elle n’a plus gagné de tournoi depuis Madrid lors de la saison sur terre battue. Finir l’année sur un titre dans le tournoi réunissant les huit meilleures joueuses du monde serait la plus belle des manières d’enfin faire valider cette position.