Tennis : Gasquet également sur la fin, vers un nouveau départ ?

A 37 ans, Richard Gasquet figure encore largement dans le top 100 du classement ATP. Mais depuis plusieurs mois, les efforts commencent à être terriblement difficiles à fournir pour celui qui a atteint la 7ème place mondiale en 2007. Battu au premier tour du Rolex Paris Masters par Tommy Paul, malgré 3 balles de match, il a annoncé dans la foulée qu’il envisageait de prendre sa retraite dans un futur assez proche.

Après Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon en 2022, un autre cador du tennis français pourrait finir par ranger les raquettes prochainement. Richard Gasquet, en difficulté physique sur le court depuis des mois, peine à retrouver le chemin de la victoire. A 37 ans, il est forcément très proche de la fin de sa carrière et après sa défaite au Rolex Paris Masters, il a donné une idée plus précise sur l’endroit où il souhaite dire adieu.

A Roland-Garros ou à Bercy

Le contraire aurait été étonnant. Richard Gasquet a indiqué en conférence de presse qu’il souhaitait mettre fin à sa carrière soit à Roland-Garros ou à Bercy dans les deux ans qui arrivent. Le Français, vainqueur de 16 titres sur le circuit ATP, était considéré dans sa jeunesse comme la future grande star du tennis. « Il n'y a qu'à Roland-Garros et à Bercy qu'il y a des ambiances comme ça. J'espère le refaire l'année prochaine. Je vais essayer de finir dans les 100 l'année prochaine, je pense que j'en suis toujours capable » a-t-il déclaré à nos confrères de L'Equipe .

A la dérive physiquement

Avec les années, les qualités athlétiques de Richard Gasquet ont fini par baisser considérablement. Face à Tommy Paul, il a semblé souffrir sérieusement même si le match n'était pas très long. S'il n'y avait pas eu ce second souffle grâce au public, il aurait certainement quitté le tournoi plus tôt. « Richard, lui, pour le coup, a vraiment baissé physiquement et ne tient vraiment qu’avec son tennis qui peut être très bon. Quand il se sent mieux physiquement, il peut te sortir une très bonne semaine, et après il connaît de nouveau des passages à vide » analyse Gilles Simon.

Encore du plaisir