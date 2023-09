Tennis : L'Arabie saoudite attaque encore, le Masters WTA dans le viseur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a quelques jours, l'ATP annonçait que l'Arabie saoudite débarquait définitivement dans le monde du tennis en s'emparant du Masters Next Gen, ce tournoi de fin de saison qui réunit les huit meilleurs jeunes joueurs de moins de 22 ans. Créée en 2017, la compétition a vu passer déjà de grands noms et le tournoi sera organisé à Jeddah en Arabie saoudite jusqu'en 2027. Mais le pays du Moyen-Orient ne compte pas s'arrêter là : c'est désormais le Masters féminin qui est dans le viseur.

Depuis les années Covid, la WTA a dû régler le problème du Masters puisqu'il était organisé en Asie à l'origine. A moins de trois mois, les joueuses ne savent toujours pas où elle joueront ce fameux tournoi, ce qui est forcément un problème. Mais voilà : le Daily Mail vient de lâcher une bombe concernant les WTA Finals puisque l'Arabie saoudite, très intéressée par le tennis, souhaite investir.

Dans le flou total

Pas organisé en 2020, le Masters féminin peine à retrouver de l'intérêt ces derniers temps. En effet, en raison de la pandémie, il a fallu réorganiser le calendrier puisque le tournoi était censé se dérouler à Shenzhen en Chine. En 2021, le tournoi a été organisé à Guadalajara au Mexique et en 2022, il a été déplacé à Fort Worth aux Etats-Unis. Dans les deux cas, la décision a été prise très tard et la compétition a souffert au beau milieu de nulle part, puisqu'il y avait peu de spectateurs l'an dernier pour assister au sacre de Caroline Garcia par exemple.

L'Arabie saoudite passe à l'attaque

Comme pour les Next Gen Finals, l'Arabie saoudite souhaite investir et l'épreuve féminine pourrait suivre le chemin. En effet, d'après les dernières informations, le royaume du Moyen-Orient aurait déjà proposé de tripler le prize money pour s'adjuger l'organisation. Voilà qui pourrait faire prendre de l'ampleur à ce nouveau pays dans un sport qui cherche à se faire encore plus d'argent. Forcément, la proposition est alléchante et le pays est clairement en position de force.

Le tennis en danger ?

Ces dernières années, le tennis a pris des décisions pour essayer de gagner encore plus d'argent en changeant certaines règles par exemple. L'Arabie saoudite dans le tennis peut être une bonne nouvelle mais aussi une façon de prendre un peu plus de pouvoir à l'avenir. La décision n'a pas encore été prise mais les joueuses devraient être fixées rapidement.