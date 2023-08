Tennis : Alcaraz et son arme secrète, la superbe association

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a un homme qu'on ne peut pas dissocier du succès exceptionnel de Carlos Alcaraz. L'Espagnol est suivi depuis de longues années par Juan Carlos Ferrero, ancien numéro 1 mondial, et depuis son explosion sur le circuit ATP, leur relation ne cesse d'évoluer. A Wimbledon, le vainqueur de Roland-Garros 2003 n'avait pu retenir ses larmes après la victoire de son poulain, des images forcément riches en émotions.

Il n'y a pas mieux qu'un bel entourage pour affronter au mieux les plus grands rendez-vous d'une carrière de joueur de tennis. Depuis des années, la relation entre Juan Carlos Ferrero et Carlos Alcaraz est un exemple pour tous les jeunes joueurs qui débarquent sur le circuit. D'ailleurs, c'est l'une des forces de l'Espagnol puisque son coach n'hésite pas à l'épauler quand il est sur le terrain, lui prodiguant de précieux conseils.

Ferrero, la pierre précieuse d'Alcaraz

Quand on observe les matches de Carlos Alcaraz, on s'aperçoit assez vite que Juan Carlos Ferrero représente beaucoup pour Carlos Alcaraz. Depuis quelque temps, l'ATP a autorisé aux coachs une certaine présence verbale lors des matches de leurs poulains et l'ancien numéro 1 mondial utilise beaucoup cette règle. Il n'est pas rare de l'entendre parler à Alcaraz, qui profite volontiers de cet avantage.

Pas de différence pour lui

Juan Carlos Ferrero n'est pas là à chaque tournoi de Carlos Alcaraz. Le numéro 1 mondial a également la chance de s'appuyer sur d'autres renforts mais il a prouvé qu'il était capable de gagner même sans son mentor. Au Queen's en juin dernier, il avait réussi à remporter le titre sans Ferrero. « Il est évident que pour moi, c’est toujours un plaisir d’avoir Juan Carlos à mes côtés. Je comprends qu’il ne puisse pas voyager toute l’année. Même s’il participe à 90 % des tournois, il doit parfois s’occuper de sa famille. Quand il n’est pas là, j’ai aussi un très bon entraîneur. Il était l’entraîneur de Juan Carlos lorsqu’il était joueur et qu’il est devenu numéro 1 mondial. C’est aussi un très bon coach. Je ne ressens aucune différence quand Juan Carlos est là ou pas. Je sais que je suis entouré de grands professionnels et d’excellents entraîneurs quand il n’est pas là » affirme Alcaraz.

Ferrero en fait trop ?

C'est un peu ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de fans, Juan Carlos Ferrero s'exprime beaucoup au goût de certains et parfois, il n'hésite pas à glisser quelques mots à Carlos Alcaraz alors que celui-ci se trouve sur le côté opposé, ce qui est normalement interdit par la règle.