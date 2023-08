US Open : Avant son entrée en lice, Alcaraz envoie un message à Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours numéro 1 mondial même s’il devrait perdre virtuellement ce statut dans quelques heures, Carlos Alcaraz entamera la défense de son titre mardi à l’US Open. L’Espagnol tentera de poursuivre sur sa lancée de Wimbledon, où il avait battu Novak Djokovic au terme d’un match entré dans la légende. Lors du traditionnel Media Day avant un Grand Chelem, il s’est confié sur son statut transfiguré depuis un an.

Carlos Alcaraz n’a que 20 ans mais il ne cesse d’étonner. L’Espagnol connaît une saison 2023 dantesque et il pourrait encore réussir à garnir son palmarès d’un nouvel US Open. Sûr de sa force et en pleine confiance, il n’a pas connu d’alerte physique depuis un moment. Il lui faudra beaucoup de courage pendant deux semaines pour tenter de devenir le premier joueur à défendre son titre à l’US Open depuis Roger Federer en 2008.

Nouveau statut

L’année dernière, Carlos Alcaraz était l’étoile montante du tennis. Après sa victoire à l’US Open, il a confirmé les attentes placées en lui mais c’est peut-être son succès face à Djokovic en finale de Wimbledon qui a encore plus marqué dans l’esprit des fans. « Eh bien, ma vie change beaucoup (sourire). C’est probablement une vie différente, en parlant de la façon dont je suis plus, disons, célèbre. Beaucoup de gens commencent à connaître mon nom après l’US Open l’année dernière, par exemple » a-t-il confié en conférence de presse, tout en insistant qu’il aimait beaucoup le sentiment d’être quelqu’un de normal.

Tennis : Nouveau rival pour Djokovic, il annonce une folie https://t.co/6bSWSf4zd5 pic.twitter.com/kDyh156rK8 — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

« Je suis un meilleur joueur que l’année dernière »

Au sommet de sa forme au moment de démarrer son US Open face à l’Allemand Dominik Koepfer, Carlos Alcaraz a de grandes chances de traverser le tableau pour aller jusqu’en finale pour retrouver Novak Djokovic. D’ailleurs, il prend de plus en plus confiance en ses forces d’après ses dernières déclarations. « Évidemment, j’ai l’impression d’être plus mature sur le terrain. J’ai l’impression d’être un meilleur joueur qu’il y a un an » a-t-il lâché lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi.

Le rendez-vous est pris

Même si les surprises ne sont pas si rares en tennis, en particulier à l’US Open, on voit mal comment on pourrait échapper à une finale Alcaraz-Djokovic. Les deux hommes, au sommet de leur art en finale à Cincinnati, ont enchanté des millions de fans pendant près de quatre heures. Avant ça, il faudra tout de même passer de nombreux obstacles.