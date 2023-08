US Open : Grand succès en qualifs pour la France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce lundi, c’est le début du grand tableau de l’US Open et lors de la semaine des qualifications, ils sont nombreux à avoir brillé pour décrocher l’un des précieux sésames. A commencer par quatre Français, 3 hommes et une femme, qui rejoindront leurs compatriotes après leurs matches disputés sur des montagnes russes.

Ils seront finalement 4 représentants de plus dans le grand tableau de l’US Open cette année. Pour les joueurs qui ont disputé les qualifications, rien n’a été simple puisque beaucoup de matches ont été perturbés par la pluie et certains ont dû attendre samedi pour valider leur billet. Avec autant de réussite côté tricolore, c’était important de le souligner dans un moment où le tennis français retrouve des couleurs.

4 qualifiés, un bon total

Comme à l’Open d’Australie cette année, 4 joueurs tricolores ont réussi à s’extirper du tableau des qualifications. Depuis un moment maintenant, la France parvient à placer plusieurs représentants dans le grand tableau après les qualifications à chaque Grand Chelem. Pourtant le bilan du premier tour était assez mitigé avec une efficacité remarquable ensuite. D’ailleurs, on peut noter que les femmes parviennent à enchaîner les résultats satisfaisant, parfois éclipsé par Caroline Garcia.

Déjà d’énormes combats

Le premier à se qualifier pour le grand tableau de l’US Open est un habitué de l’effort : Enzo Couacaud. Le Français, qui était le seul à prendre un set à Djokovic en Australie cette année, parvient à s’extirper de ce tableau quasiment à chaque fois. Avec ses trois victoires bien maîtrisées, il en est à 15 succès lors de ses 16 derniers matches en qualifications de Grand Chelem. Titouan Droguet, lui, disputera son tout premier grand tableau après un formidable combat au deuxième tour, où il était mené 5/2 dans le troisième set. Hugo Gaston, qui a retrouvé du succès en Challenger cet été, est passé en perdant à chaque fois le premier set. Côté féminin, c’est Elsa Jacquemot qui a réalisé un petit exploit en sauvant 7 balles de match lors de son match du deuxième tour.

Une belle quinzaine en perspective ?

Au total, ils seront désormais 16 hommes et 7 femmes dans le grand tableau de l’US Open. Les qualifiés ont donc été placés et plusieurs surprises ont été réservées à nos Français. Titouan Droguet défiera Lorenzo Musetti, Enzo Couacaud aura un gros coup à jouer face à Vesely, tout comme Hugo Gaston qui est tombé sur un autre qualifié : le Japonais Shimabukuro. Elsa Jacquemot, elle, a pris la place de Bianca Andreescu dans le tableau, titrée en 2019, pour aller défier l’Ukrainienne Tsurenko.