Tennis : L'US Open, le grand show à l'américaine

Cette semaine, les qualifications de l'US Open ont lieu mais le show a déjà bien commencé. Comme d'habitude, les Américains ne font pas les choses à moitié et ils utilisent parfaitement la première semaine pour bien lancer le quatrième Grand Chelem de l'année. Comme à Roland-Garros où les stars deviennent de plus en plus accessibles avec l'ouverture des entraînements au public, l'US Open voit les choses en grand.

Les plus grandes stars du tennis mondial sont quasiment toutes réunies pour le dernier Grand Chelem. Depuis mardi, les entraînements s'enchaînent en même temps que les qualifications et l'organisation a même prévu quelques événements spéciaux en compagnie de joueurs mais aussi d'autres personnalités du monde du sport par exemple.

Un grand show pour l'Ukraine

Mercredi soir, l'US Open a mis en place un show sur le court Louis-Armstrong, le deuxième court à Flushing Meadows, pour récolter le maximum de fonds pour venir en aide à l'Ukraine. Ainsi, Carlos Alcaraz et Frances Tiafoe ont pu se mesurer par exemple et Jimmy Butler, l'une des stars de la NBA, est même venu jouer quelques coups sur le court, parvenant même à gagner un point contre le numéro 1 mondial. Le couple Monfils/Svitolina était évidemment présent et finalement, un don de 320 000 dollars a été annoncé.

Le public parfois dur ?

Sur le circuit, le public de l'US Open est parfois considéré comme le plus difficile par les joueurs. En effet, le silence nécessaire au tennis n'est parfois pas en adéquation avec la volonté des spectateurs de voir du spectacle. L'ambiance est parfois telle que l'arbitre doit intervenir plusieurs fois pour pouvoir continuer la partie. Quoi qu'il en soit, le court Louis-Armstrong était bien rempli ce mercredi pour voir quelques-unes des plus grandes stars actuelles du tennis.

