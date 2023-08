Tennis : Et si la favorite se nommait Coco Gauff ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours du début de l'US Open, les favorites pour le tableau féminin sont un peu difficiles à ranger dans l'ordre. La tenante du titre et numéro 1 mondiale Iga Swiatek apparaît comme la principale prétendante au titre mais la Polonaise n'évolue peut-être pas à son meilleur niveau en ce moment. Cette année, il y a un peu plus de place pour les autres, à commencer par celle qui a marqué les esprits lors de la tournée américaine, Coco Gauff.

Un vent de révolte souffle peut-être sur le tennis féminin. L'Américaine Coco Gauff, 19 ans, présente sur le circuit depuis ses 15 ans, passe à la vitesse supérieure ces derniers temps. A l'US Open, elle va tenter de réaliser un gros coup : remporter son premier titre du Grand Chelem. C'est en tout cas une étape obligatoire pour celle qui est annoncée depuis sa jeunesse comme la future grande star du tennis mondial.

La meilleure sur la tournée

Eliminée au premier tour à Wimbledon, Coco Gauff a fait quelques changements dans son encadrement et les résultats ont directement payé. Sur la tournée américaine, elle est rentrée à Washington et a dominé toutes ses adversaires pour s'offrir le quatrième titre de sa carrière. La semaine suivante, elle a seulement été battue en quarts de finale par sa compatriote Jessica Pegula au terme d'un match accroché avant de se sublimer et de remporter le WTA 1000 de Cincinnati, en battant pour la première fois de sa carrière Iga Swiatek contre qui elle avait toujours souffert. C'est incontestablement la meilleure joueuse de cette tournée pour le moment.

La nouvelle "Serena"

C'est un peu le nom qu'on lui a donné depuis ses années junior. Inspirée par les sœurs Williams, Coco Gauff est programmée pour devenir la nouvelle patronne du circuit. Mais elle a aussi conscience que ce poids est difficile à porter sur ses épaules. « C’est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Parfois, je pense que cela augmente la pression parce que je sais que cette communauté de personnes, la communauté des personnes de couleur m’admirent beaucoup. Surtout avec la retraite de Serena, les gens me considèrent comme la prochaine leader ou quelque chose comme ça du tennis. Je ne me mets pas dans cette catégorie parce que Serena est la GOAT pour une raison » a-t-elle commenté après son récent titre.

L'occasion ou jamais

Coco Gauff a seulement 19 ans et pourtant, elle a déjà une expérience folle. L'Américaine, désormais 6ème joueuse mondiale, pourrait en profiter pour s'adjuger le titre à New York puisqu'Iga Swiatek et Aryna Sabalenka sont moins impressionnantes que l'année dernière. Elena Rybakina, elle, commence à souffrir d'une certaine fatigue après une grande saison. Mais attention, le parcours vers le titre sera forcément semé d'embûches.