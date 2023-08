Tennis : Toutes les infos à savoir sur l'US Open

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans quelques jours, la quatrième levée du Grand Chelem mettra aux prises les meilleurs joueurs du monde sur les courts de Flushing Meadows, là où se déroule l'US Open de tennis depuis bien des années. Créé à l'origine en 1881, c'est l'un des plus vieux tournois sur le circuit et il a une histoire folle. C'est à cette même occasion que l'USTA est créée, la fédération américaine de tennis. L'édition 2023 sera donc la 143ème.

L'US Open n'a pas toujours eu lieu sur le traditionnel lieu que l'on connaît, à Flushing Meadows. En effet, de sa création en 1881 à 1915, c'est Newport qui est choisie pour accueillir l'US National Championships à l'époque, un tournoi complètement dominé par les locaux. Disputée ensuite à Forest Hills à New York, la compétition s'ouvre un peu plus à l'internationale puisque dans les années 1920, le tennis va connaître une domination française.

Un tournoi sur trois surfaces

L'US Open aurait pu se jouer sur une surface totalement différente du dur selon l'histoire du tournoi. En effet, à l'origine, comme beaucoup de courts, c'est le gazon qui dominait dans le monde du tennis et c'est la surface qui a été choisie pour les débuts du tournoi. La surface originelle du tennis est donc restée quasiment un siècle jusqu'en 1974 mais cette dernière est délaissée pour le manque d'intérêt à la télévision du fait de sa rapidité. L'édition de 1975 se déroule donc sur terre battue, comme les deux suivantes mais l'USTA décide de changer radicalement le tournoi pour une meilleure communion avec le public. En 1978, c'est donc le dur qui est choisi et surtout : l'US Open débarque à Flushing Meadows, lieu actuel.

Le plus grand court du monde

Comme d'habitude chez les Américains, tout est grand. Immense même, en ce qui concerne l'US Open. Flushing Meadows comprend 22 courts dont les 4 principaux : le Arthur-Ashe, le Louis-Armstrong, le Grandstand et le 17. Bien sûr, le court Arthur-Ashe est le plus grand et même le plus grand sur le circuit tout court, avec une capacité de 22 547 places, soit environ 5 000 places de plus que le deuxième, l'O2 Arena de Londres qui était jusqu'en 2020 le lieu du Masters masculin. A titre de comparaison, le court Philippe-Chatrier à Roland-Garros compte un peu plus de 15 000 places, légèrement plus que les courts centraux de Wimbledon et de l'Open d'Australie.

Premier tournoi à offrir la parité

C'est encore un sujet d'actualité dans le monde du tennis mais il y a 50 ans, le tennis devenait le premier sport à offrir la même récompense aux hommes et aux femmes et le premier tournoi à l'avoir fait est donc l'US Open en 1973. A l'époque, Billie Jean King était vraiment la star du tennis féminin et s'est battue avec ses homologues pour accroître la crédibilité et connaître une certaine égalité.