US Open : Les night sessions critiquées, pas de changement !

Dans quelques jours, l'US Open ouvrira ses portes pour le grand tableau avec beaucoup de questions en suspens. Lors de la tournée américaine sur dur, beaucoup de joueurs ont pris des repères pour tenter de bien figurer à New York mais il y a aussi eu pas mal de blessures et de fatigue. Récemment, la programmation a été critiquée dans les deux grands tournois de l'été, en particulier sur le circuit féminin. Depuis leur instauration dans le monde du tennis, les night sessions subissent souvent des critiques. L'US Open vient d'annoncer qu'il n'y aura pas de changement.

C'est un débat qui revient souvent à chaque fois qu'un Grand Chelem se présente dans le calendrier, en dehors de Wimbledon où elles n'existent pas. Les night sessions dans le tennis existent depuis plusieurs années déjà et sont un formidable moyen de proposer un spectacle éblouissant aux spectateurs. A l'US Open plus qu'ailleurs, elles ont une saveur particulière sur le plus grand court du monde. Pourtant, les appels des joueuses à propos de leur organisation ne sont pas toujours entendus.

Coup de gueule en WTA

Lors de la tournée américaine, à Montréal notamment, la question de la programmation est revenue dans les débats. En effet, plusieurs joueuses se plaignent des décisions des différents tournois en ce qui concerne l'horaire de certains matches. C'est notamment le cas d'Elena Rybakina, qui a été obligée de terminer son match à 3 heures du matin il y a deux semaines, compromettant largement ses chances pour la suite du tournoi. La Polonaise Iga Swiatek a elle aussi haussé le ton pour que la WTA change les choses.

Pas de changement à l'US Open

Pour l'édition 2023, il n'y aura pas de changement en ce qui concerne l'horaire des night sessions à l'US Open. En effet, elles débuteront encore à 19h cette année avec deux matches au programme, ce qui provoque parfois une fin très tardive si les matches sont longs. « Pour le moment, nous gardons le cap avec deux matchs de nuit. Nous avons envisagé de commencer la session du soir à 18h plutôt qu'à 19h, mais ce n'est pas vraiment une possibilité car il est difficile pour les New-Yorkais d'arriver ici même à 19h. Nous avons parlé d'un seul match le soir, mais nous avons estimé que ce n'était pas juste pour nos fans. Une chose que nous savons, il n'y a rien de tel qu'un match de nuit sur le Arthur Ashe » a fait savoir l'organisation du tournoi dans des propos qui ressemblent beaucoup à ceux d'Amélie Mauresmo concernant Roland-Garros.

La norme au tennis ?

Au fur et à mesure des années, les night sessions prennent plus de place dans le monde du tennis. Après l'US Open, l'Open d'Australie et Roland-Garros ont suivi la marche et des plus petits tournois enchaînent à leur tour, comme c'était le cas au Canada et à Cincinnati ces deux dernières semaines. Il faut dire que ce type de spectacle devient une norme au tennis, pour le plus grand plaisir des spectateurs mais parfois pour le malheur des joueurs.