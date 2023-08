Tennis : Djokovic encensé, Federer et Nadal peuvent trembler

Baptiste Berkowicz

Fort de sa victoire en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Carlos Alcaraz au terme d'un combat époustouflant, Novak Djokovic aborde l'US Open avec le plein de confiance. À 36 ans, le Serbe a l'occasion de remporter un 24ème Grand Chelem et reléguer encore un peu plus ses rivaux éternels Roger Federer et Rafael Nadal. Jonh McEnroe, ancien numéro 1 mondial, a tenu à mettre en lumière les performances inédites de l'actuel numéro 2 mondial.

Novak Djokovic n'en finit plus de repousser les limites. Après avoir été défait à Wimbledon par Carlos Alcaraz, le Serbe a pris sa revanche sur le prodige espagnol en sortant vainqueur de la finale du Masters 1000 de Cincinnati après un match épique.

« C’est incroyable qu’il soit aussi bon à cet âge. C’est sans précédent »

John McEnroe, ancien numéro 1 mondial, a insisté sur la performance incroyable de Novak Djokovic à 36 ans en finale du Masters 1000 de Cincinnati auprès d' Eurosport : « Novak avait l’air incroyable. Il faisait extrêmement chaud et il avait du mal à supporter la chaleur. Il a trouvé le moyen de s’en sortir. C’est incroyable qu’il soit aussi bon à cet âge. C’est sans précédent. Il a l’air d’être capable de tenir encore 3 ou 4 ans au rythme où il va. Il est difficile de croire que quelqu’un puisse faire aussi bien que lui au même âge ».

Djokovic en quête d'un 24ème Grand Chelem

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche à grands pas. Le coup d'envoi de celui-ci s'effectuera le 28 août. Déjà vainqueur à trois reprises du Majeur américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Tenant du titre à New-York, Carlos Alcaraz paraît en mesure de rebattre les cartes et empêcher l'actuel numéro 2 mondial d'aller décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse. Roger Federer et Rafael Nadal pourraient voir le Serbe les reléguer respectivement à quatre et deux longueurs au nombre de Grands Chelems glanés.