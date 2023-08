Tennis : Djokovic compare Alcaraz à Nadal, il est aux anges !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est un match qui restera gravé dans la légende du tennis comme l'un des meilleurs en 3 sets gagnants. Dimanche dernier, Novak Djokovic a enregistré une immense victoire en finale à Cincinnati et il a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout de Carlos Alcaraz. D'ailleurs, le Serbe n'a pas été avare en compliments en faveur de son adversaire qu'il a comparé à un certain Rafael Nadal.

Depuis son explosion au plus haut niveau, Carlos Alcaraz impressionne tellement que les comparaisons fusent avec les membres du Big 3, en particulier Rafael Nadal. Le jeune Espagnol ne le cache pas : il admire totalement son illustre compatriote. Même s'il a perdu à Cincinnati et devra certainement laisser sa place sur le trône du classement après l'US Open, il apprend beaucoup de ces grands duels.

Battu physiquement

Au vu de la condition du Serbe à partir du milieu du premier set et son début de deuxième set, on pouvait croire que le match était plié en deux sets. Carlos Alcaraz menait d'un set et un break face à un Djokovic souffrant de la chaleur. Mais un mauvais jeu de service a totalement relancé le match et la situation a évolué à ce moment-là. Finalement, c'est l'Espagnol qui a accusé le coup physiquement. « Ce match était tellement dur. Face à lui, il faut toujours frapper cinq, six, sept fois la balle pour faire le point. Il vous fait visiter le court et ça finit par devenir difficile. J’ai essayé de rester bien présent, mais c’était difficile » a-t-il déclaré.

Un encouragement plus qu'une barrière ?

Les comparaisons avec Nadal n'ont pas tardé à arriver au vu du duel homérique que les deux hommes ont livré. D'ailleurs, Novak Djokovic n'a pas hésité en déclarant que ce match lui avait rappelé beaucoup de souvenirs. Et forcément, Carlos Alcaraz apprécie beaucoup. « C’est quand même super d’entendre ça venant de Novak quand on voit sa carrière. C’est un encouragement à continuer à travailler comme ça. Que nos matches lui rappellent ceux avec Nadal, c’est super pour moi, ça veut dire que je suis sur la bonne voie » a relativisé le numéro 1 mondial, qui fait toujours parler sa bonne humeur.

Nouveau duel à New York ?

A chaque fois qu'ils se rencontrent, le match dure au moins 3 heures. C'est dire s'ils arrivent à produire leur meilleur tennis l'un contre l'autre. Après leur immense finale de Cincinnati, on peut difficilement se passer d'eux pour une finale à New York le 10 septembre pour le titre à l'US Open. Ils seront en tout cas les deux grands favoris, sans surprise.