Tennis : Alcaraz encore au forceps, refroidi avant l'US Open ?

Plus que jamais numéro 1 mondial depuis sa victoire en finale à Wimbledon face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz n'a pas entamé la tournée américaine de la meilleure des manières. La semaine dernière, à Toronto, il a montré une certaine nervosité sur le court, ce qui lui a posé quelques problèmes face à Tommy Paul, 12ème mondial. D'ailleurs, l'Américain n'était pas loin de rééditer son exploit une semaine plus tard, à Cincinnati, pour plonger un peu plus l'Espagnol dans le doute avant la défense de son titre à l'US Open.

Carlos Alcaraz n'est pas fait du même bois que les autres, c'est une certitude. Mais comme quasiment l'ensemble du top 10, il éprouve de grandes difficultés lors des Masters 1000 de l'été comme c'était le cas l'an dernier. En effet, parmi les tout meilleurs, ils sont beaucoup à avoir disparu des tableaux très rapidement dans les deux tournois et Alcaraz n'a pas su en profiter la semaine dernière. Mais plus il passe de temps sur le court ici, plus il a de chances d'arriver prêt à l'US Open...

Encore un match de 3 heures

Tommy Paul a encore failli jouer un sacré tour à Carlos Alcaraz. L'Américain, demi-finaliste à l'Open d'Australie cette année, semble apprécier fortement le jeu du jeune Espagnol. Déjà vainqueur face à lui à Montréal l'an dernier, il a réussi l'exploit de le battre à nouveau à Cincinnati. Pour Alcaraz, c'est une deuxième victoire d'affilée en plus de 3 heures après son premier tour déjà compliqué face à l'Australien Jordan Thompson. La question est de savoir si tous ces efforts consentis se paieront à un moment dans les prochaines semaines.

La barre des 50 victoires atteinte

En s'imposant face à Thompson pour son entrée en lice à Cincinnati, Carlos Alcaraz a enregistré la 50ème victoire de la saison. Avec seulement 5 défaites, il est évidemment le meilleur dans ce domaine et pourtant il a manqué pas mal de rendez-vous, à commencer par l'Open d'Australie. En atteignant ce total le 16 août, il prouve encore qu'il va très vite puisque personne n'avait réussi cette performance depuis Djokovic en 2016 (31 juillet). Au XXIème siècle, c'est Federer qui a le record en gagnant 50 matches au 11 juin en 2005, d'après les informations du compte Twitter Jeu, Set et Maths .

