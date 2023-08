Tennis : Encore battue, Caroline Garcia arrive sans confiance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand espoir du tennis tricolore, Caroline Garcia a réalisé une superbe deuxième moitié de saison en 2022 pour revenir dans le top 4 mondial. La Française, titrée à Cincinnati et au Masters l'an dernier notamment, est sortie d'entrée lors de la défense de son titre en WTA 1000 et inquiète un peu plus juste avant le début de l'US Open. Pourtant, elle refuse toujours d'adapter son jeu pour prendre un peu moins de risques, multipliant les fautes.

En ce moment, les bons jours de Caroline Garcia ne sont pas nombreux. La Lyonnaise n'a toujours pas gagné un match depuis le début de la tournée américaine après sa défaite d'entrée à Cincinnati face à Sloane Stephens, ancienne vainqueure de l'US Open. Malgré ses déclarations optimistes, force est de constater qu'il va falloir peut-être se préparer au pire...

Nouvelle défaite d'entrée, grosse inquiétude

Engagée à Washington il y a deux semaines, Caroline Garcia avait subi la loi de l'Ukrainienne Marta Kostyuk pour sa rentrée. A Montréal, elle est tombée en 3 sets face à Bouzkova. A Cincinnati, là où elle avait gagné le titre l'an dernier, on pouvait espérer un réveil. Hélas, la Française n'a pas réussi à l'emporter malgré le gain du premier set. Entre les gouttes, c'est bien l'Américaine Stephens qui a triomphé et qui plonge Garcia dans un doute infini avant l'US Open où elle avait atteint sa première demi-finale en Grand Chelem.

Optimiste ou perdue ?

Lors de sa conférence de presse après le match, Caroline Garcia n'a pas semblé si touchée. « Sur ces dix derniers jours, il y a plein de progrès dans le jeu, le travail physique et surtout l'attitude et la combativité » a-t-elle confié. On ne peut pas vraiment lui donner raison au vu de sa difficulté à rester calme sur le court en ce moment. C'est un peu comme si elle ne prenait plus plaisir à jouer au tennis et forcément, l'inquiétude est grandissante. A Montréal, elle a carrément pété les plombs sur le court en balançant plusieurs balles de frustration, frôlant la disqualification.

Sortie du top 10 après l'US Open ?

Malgré sa sortie de route d'entrée, Caroline Garcia ne perdra pas beaucoup de places au classement, voire pas du tout. Il faudra peut-être s'attendre à une petite chute après l'US Open où elle défendra 720 points de sa demi-finale. Si jamais elle venait à subir une nouvelle défaite d'entrée, elle pourrait sortir du top 10. Actuellement, elle pointe à la 21ème place à la Race et elle dirait adieu à une qualification pour le Masters, tournoi qu'elle a remporté en 2022.