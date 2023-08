Tennis : Monfils encore vainqueur, attention à ne pas en faire trop

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour sur cette tournée américaine sur dur pour la première fois depuis son retrait de Roland-Garros, Gaël Monfils a retrouvé le chemin du succès en remportant de précieux combats ces derniers jours. Le Français engrange de la confiance et retrouve quasiment son niveau de jeu d'avant sa blessure. Mais attention, les alertes physiques ne sont pas très loin. Il faudra s'armer de prudence pour la suite.

On aurait toutes les raisons de s'enflammer. Gaël Monfils revient de nulle part depuis deux semaines et a encore décroché une victoire de prestige face à un joueur du top 15 à Cincinnati : Cameron Norrie. Pourtant, lors de son temps mort médical au premier set, on pensait se diriger tout droit vers un abandon et potentiellement une blessure importante pour la suite des événements.

Un match à la Monfils

S'il fallait prendre Cameron Norrie, c'était certainement en ce moment. Le Britannique est un peu en manque de repères à l'heure actuelle et ne trouve plus le chemin de la victoire. En prenant le premier set, il était bien parti pour battre Gaël Monfils. Mais ce dernier a finalement résisté comme il a pu malgré la douleur, parfois en marchant pendant les points, laissant Norrie s'embourber dans la frustration mentale. Après Tsitsipas la semaine dernière à Toronto, Monfils enchaîne une deuxième victoire face au top 15.

Attention à la blessure

Depuis deux semaines, Gaël Monfils joue beaucoup. Le Français a failli connaître une terrible désillusion puisque lors de son temps mort médical, il a pris la tête dans ses mains et était au bord des larmes, sentant bien qu'il y avait quelque chose. « Au moment où j’ai pris appui pour le retour, qui n’était pas violent, j’ai eu une vive douleur. Une vraie décharge. Sur le côté externe du genou gauche, vers le haut du mollet. Au début, je marchais, je m’étirais et je me suis dit que ça allait. Et au moment où je me suis relevé, j’ai senti que j’avais bien plus mal que ce que je pensais et je me suis dit qu’il fallait appeler le physio. Et j’ai commencé à avoir peur pour les ligaments, mais il m’a bien rassuré » a-t-il déclaré en conférence de presse. Nous voilà aussi rassurés s'il s'agit seulement d'une douleur musculaire.

Des précautions à prendre avant l'US Open ?

Le dilemme est assez dur pour Gaël Monfils entre la volonté de prendre le maximum de points quand on le peut. Mais il faut faire attention de ne pas se blesser, lui qui a déclaré il y a quelques mois qu'il ne reviendrait pas en cas de blessure assez sérieuse. Au prochain tour, il affrontera l'Australien Alex de Minaur, récent finaliste de Toronto et face auquel il faudra rentrer dans un combat physique. Le Parisien a reçu une wild-card pour Winston-Salem la semaine prochaine mais il devrait finir par se résigner pour se reposer.