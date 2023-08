Tennis : Monfils survolté et retrouvé, c'est complètement fou

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sur les bancs de l'infirmerie il y a encore quelques mois, Gaël Monfils a beaucoup inquiété lors de son retour sur le circuit. Incapable de tenir la distance physiquement, le Français a trouvé des ressources insoupçonnées à Roland-Garros avant de se blesser au poignet. De retour lors de cette tournée américaine, qu'il apprécie beaucoup, il enchaîne les victoires et reprend là où il s'était arrêté il y a un an.

Qui aurait pu penser il y a quelques semaines que Gaël Monfils s'offrirait le numéro 4 mondial Stéfanos Tsitsipas à Toronto, en Masters 1000, après tant de galères. A bientôt 37 ans, le plus vieux joueur du tableau continue d'impressionner et semble de retour. Bien sûr, la route est encore longue mais quand on voit ce qu'il est capable de faire, on se dit qu'il peut aller chercher son objectif principal dans les prochains mois : rentrer dans le tableau olympique.

1ère victoire face au top 10 depuis un an et demi

Déjà en bonne forme ces derniers temps à Washington, Gaël Monfils a d'abord sorti Christopher Eubanks, un adversaire très dangereux depuis le gazon, pour aller défier Stéfanos Tsitsipas. Le Grec, tout juste titré et enfin débarrassé momentanément de son père, semblait avoir renoué avec la victoire. Mais il a très mal négocié son match, la faute à un Gaël Monfils très bien préparé qui l'a vite étouffé. C'est la première victoire face au top 10 pour lui depuis son surprenant succès face à Medvedev à Indian Wells l'an dernier, numéro 1 mondial à l'époque.

Tennis : Djokovic sur le toit du monde, son documentaire va tout expliquer https://t.co/gDapkIzSLT pic.twitter.com/EFVtZl5xV5 — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

« C’est pour cela que je continue à jouer »

A Toronto, Gaël Monfils a prouvé qu'il était de retour. Capable de réaliser des coups de défense incroyables aussi bien que ses fameux dunks, il a aussi martyrisé Tsitsipas avec son coup droit, à l'image d'un boulet de canon enregistré à 188 km/h dans le premier set. « Je dirais que lorsque je suis presque à 100 % et que je me sens bien, je suis toujours un adversaire coriace. C’est pour cela que je continue à jouer, parce que je crois toujours que je peux être un adversaire coriace pour ces gars‐là » a-t-il commenté après sa victoire. Un nouveau succès au prochain tour face au surprenant australien Vukic le ferait grimper quasiment dans le top 200.

Un seul point d'interrogation