Tennis : Federer au sommet, il lance une alerte

Baptiste Berkowicz

Bien que Roger Federer a décidé de poser définitivement sa raquette depuis de nombreux mois, le Suisse continue de faire l'actualité de la balle jaune. Son ancien coach, Ivan Ljubicic, est revenu sur la fâcheuse tendance de comparer les joueurs de la nouvelle génération à ce qu'a pu être Roger Federer. Selon le Serbe, cela peut porter préjudices aux joueurs concernés et empêcher leur développement.

Roger Federer ne disparaitra sans doute jamais du paysage tennistique. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem a littéralement marqué l'Histoire de la balle jaune. Le Suisse est considéré comme beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps.

«Des comparaisons lourdes qui créent des attentes qui peuvent blesser un joueur»

Depuis l’annonce de la retraite de Federer, nombreux sont ceux qui cherchent à combler le vide qu’il a laissé. Certains ont notamment comparé Musetti et par le passé Dimitrov au champion suisse. Des comparaisons qui n’ont pas vraiment plu à Ivan Ljubicic, l’ancien coach de Federer qui s’est exprimé dans les colonnes de la Gazzetta : « C ’est un discours dangereux. Il suffit de regarder ce qui est arrivé à Dimitrov, qui était vraiment une photocopie de Roger. Des comparaisons lourdes qui créent des attentes qui peuvent blesser un joueur. Je ne pense pas que Lorenzo ressemble beaucoup à Federer. Il a une excellente technique, fait rêver, mais peut‐être voulons‐nous utiliser son talent pour combler le vide de beauté que Roger a laissé. Cela peut être risqué pour un gars qui cherche son style et qui continue de le façonner. ».

Une nouvelle génération emmenée par Alcaraz

Pendant de nombreuses années, les joueurs doués souffraient d'être sans arrêt comparés à Roger Federer. L'ascension fulgurante de Carlos Alcaraz n'a pas permis cela car le prodige espagnol a atteint le sommet du tennis mondial en seulement quelques mois. À l'approche de l'US Open qui débutera le 28 août prochain, l'actuel numéro 1 mondial a l'occasion d'aller chercher un troisième Grand Chelem à seulement 20 ans. Dans quelques années, certains joueurs souffriront peut être de la comparaison avec le phénomène espagnol.