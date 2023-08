Tennis : Casper Ruud rongé par l'échec, il perd la tête !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 5 mondial, Casper Ruud ne connaît pas une année 2023 formidable. En dehors de sa nouvelle finale à Roland-Garros, le Norvégien n'a pas connu de parcours incroyable et s'expose aux critiques. Toujours pas titré au-delà du niveau 250, malgré de multiples finales, il a montré pas mal de frustration quant à la situation et veut réussir à gagner.

Joueur extrêmement solide sur terre battue, Casper Ruud a prouvé en 2022 qu'il savait se sublimer sur dur également en atteignant de grandes finales en Masters 1000 et à l'US Open. Après trois échecs en finale de Grand Chelem, le Norvégien doit commencer à se dire que son tour viendra un jour. Dans quelques semaines, il défendra une finale en Grand Chelem et doit retrouver la confiance pour se relancer.

« Je suis un meilleur joueur que l'année dernière »

Fin 2022, Casper Ruud a choisi de partir en tournée avec Rafael Nadal pour disputer des matches d'exhibition. Le Norvégien a eu beaucoup de mal à s'en remettre puisqu'il a semblé perdre le rythme en début de saison, jusqu'à la terre battue. Finalement, il s'est retrouvé à Roland-Garros, où il a atteint une deuxième finale consécutive. « La saison n’a pas été aussi bonne que je l’aurais souhaité, mais j’ai fini en finale à Paris et maintenant je suis très motivé pour cette tournée. J’ai le sentiment d’avoir évolué dans tous les aspects de mon jeu, je suis un meilleur joueur que l’année dernière » a-t-il déclaré avant son entrée en lice à Toronto.

Tennis : Frances Tiafoe mérite-t-il vraiment sa place dans le top 10 ? https://t.co/NHErUa0QtQ pic.twitter.com/YFippdg8Bd — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Ruud veut sa revanche

Terriblement déçu de ne pas avoir réussi à décrocher un titre, Casper Ruud enchaîne les déclarations un peu surprenantes par rapport à son personnage. Souvent décrit comme trop gentil sur le court, le Norvégien a soif de revanche. « Je reconnais qu’ils étaient meilleurs que moi à l’époque. Ils ont également un meilleur palmarès que moi en termes d’années sur le circuit. Mais le fait d’avoir atteint ces finales m’aidera, je l’espère, à en gagner une un jour. Comparé à d’autres joueurs qui ont 25, 26 ou 19, 20 ans… Je suis l’un des joueurs qui a atteint le plus grand nombre de finales. Ma conviction que je peux y arriver est peut‐être plus élevée que celle des autres joueurs » a-t-il lâché.

Attention au retour de bâton

Souvent très efficace au niveau ATP 250, Casper Ruud aurait pu prendre ses déclarations en pleine face pour ses débuts à Toronto face à une jeune pépite en pleine progression, Jiri Lehecka. Le numéro 5 mondial a finalement dominé le Tchèque en 2 sets et il tentera de marquer des points dès cette semaine, lui qui a eu du mal à accrocher de grandes victoires à son palmarès en 2023.