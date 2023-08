Il lâche un terrible aveu sur Nadal et Federer

Alexis Brunet

Le monde du tennis est progressivement en train de tourner l'une des plus belles pages de son histoire. En effet, après Roger Federer qui est retraité depuis 2022, Rafael Nadal pourrait bientôt suivre. L'Espagnol tente de revenir après son opération, et s'il y arrive cela ne sera que pour 2024. Les deux hommes manquent au circuit, et surtout à Jannik Sinner, qui s'est exprimé sur leur absence.

Carlos Alcaraz est actuellement le numéro un mondial à l'ATP. Une prouesse pour l'Espagnol, car il est seulement âgé de 20 ans. Pourtant, il a déjà réussi à remporter deux Grand Chelem, dont Wimbledon il y a quelques semaines face à Novak Djokovic. Les résultats du Murcien et de toute la nouvelle génération nous rappellent qu'un grand nombre de joueurs que l'on a suivi pendant des années arrivent au crépuscule de leur carrière. C'est le cas de Rafael Nadal par exemple.

Une dernière année pour Nadal ?

Après avoir tellement donné pendant de très nombreuses années, avec notamment 14 Roland-Garros remportés, le Majorquin est dans la phase finale de sa carrière. Blessé de longue date, il s'est fait opérer afin de mettre ses problèmes derrière lui, et pour tenter un retour sur les courts en 2024. Cela pourrait alors être la dernière année du taureau de Manacor, avant de peut-être rejoindre Roger Federer à la retraite.

Nadal et Federer manquent à Sinner