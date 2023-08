Tennis : Alcaraz rentre dans la tête de ses adversaires, la folle déclaration

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, Carlos Alcaraz a explosé au plus haut niveau comme rarement on a vu un joueur arriver aussi vite au sommet. L'Espagnol s'impose comme le grand héritier du Big 3 et s'apprête à dominer le tennis dans les années à venir. Avec déjà deux titres en Grand Chelem, dont une incroyable finale remportée face à Novak Djokovic à Wimbledon le mois dernier, il impressionne tout le monde. A commencer par ses principaux adversaires, dont un certain Daniil Medvedev qui a éprouvé de grandes difficultés lors de leurs affrontements passés.

Patron de la nouvelle génération, Carlos Alcaraz paraît de plus en plus fort au fil des mois. A l'heure actuelle, on est en droit de se demander s'il aura vraiment de la concurrence dans les années à venir tant il est capable d'évoluer à un niveau hors du commun. Le jeune Espagnol a en plus un jeu très plaisant à regarder pour le public basé sur le spectacle et coche toutes les cases. Présent à Cincinnati cette semaine, il tentera de faire oublier sa légère déroute de la semaine dernière, où il a perdu en quarts de finale contre Tommy Paul.

Alcaraz dans la tête de Medvedev

Avant son entrée en lice à Cincinnati, Daniil Medvedev a livré une petite confidence sur Carlos Alcaraz. En effet, il a avoué qu'il prenait beaucoup plus en considération l'Espagnol lors des entraînements notamment pour essayer de trouver la meilleure tactique pour l'emporter. « Désormais, chaque fois que je m'entraîne, je peux penser à la façon dont je jouerais si Carlos était dans l'autre camp. L'autre chose, c'est que si je joue contre Carlos, ce sera en demi-finale ou en finale, donc pour cela je dois battre d'autres joueurs contre lesquels je ne jouerais pas comme je le ferais contre Carlos. Avec Alcaraz, il faut prendre plus de risques. Quand il joue, nous regardons tout son match en tant que fans, pour voir ce qui se passe » a-t-il lâché.

Avantage psychologique pris

3ème joueur mondial, Daniil Medvedev a eu l'occasion d'affronter à trois reprises Carlos Alcaraz. La première fois date de Wimbledon 2021, quand l'Espagnol était encore aux prémices de son ascension. Mais en 2023, les deux duels ont largement tourné à l'avantage de ce dernier, en finale d'Indian Wells comme en demi-finale de Wimbledon le mois dernier. La faute à une opposition de style qui correspond beaucoup plus à Alcaraz, qui maîtrise totalement l'échange face au mur Medvedev. Le Russe n'a pas trouvé la solution jusqu'à présent, loin de là, et cherche certainement des solutions.

Medvedev doit évoluer

Capable de gagner sur tous les tournois sur dur, Daniil Medvedev doit changer quelque chose s'il ne veut pas être dominé à chaque fois dans ses affrontements avec Carlos Alcaraz. Parfait dans l'échange, il doit mieux résister aux coups de canon de ce dernier et réussir à développer son jeu vers l'avant. Tous les meilleurs sont passés par là : tenter de trouver la solution dans une rencontre qui n'est pas à notre avantage.