Tennis : Djokovic annonce la couleur, Nadal peut s’inquiéter

Baptiste Berkowicz

Novak Djokovic est au sommet du tennis mondial depuis de nombreuses années. Alors que Roger Federer a décidé de poser définitivement sa raquette à l'automne dernier et que Rafael Nadal est victime de pépins physiques à répétition, le Serbe continue de son côté à dominer son sport. L'actuel numéro 2 mondial ne s'est pas privé pour rappeler la détermination qu'il possédait encore en lui.

Avec 23 titres en Grand Chelem, Novak Djokovic a atteint un stade auquel aucun joueur n'a eu accès jusqu'à présent. Bien que Roger Federer et Rafael Nadal soit dans le rétro de l'actuel numéro 2 mondial, le principal concerné n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.

« Après plus de 20 ans de tennis professionnel, j’ai encore du feu en moi »

Depuis sa finale perdue à Wimbledon, de nombreuses rumeurs de retraite planaient sur Novak Djokovic. Ses parents notamment avait exprimés leur souhait que leur fils prenne sa retraite. Cependant, la légende Serbe est de retour pour le tournoi de Cincinnati et ne semble pas prêt à passer le flambeau comme il l'a expliqué en conférence de presse : « J ’aime le sentiment que j’ai après plus de 20 ans de tennis professionnel. J’ai encore du feu. Il y a encore cette motivation pour vraiment venir aux plus grands événements du sport et essayer de gagner, essayer de gagner des titres et essayer d’apporter une bonne sensation à la foule. »

L'US Open dans le viseur pour distancer Nadal

Après être devenu le seul joueur de tous les temps à détenir 23 titres du Grand Chelem à son palmarès suite à sa victoire à Roland-Garros cette année, Novak Djokovic peut encore repousser les murs d'Histoire de la balle jaune. Le dernier Majeur de l’année, l’US Open, débutera le 28 août prochain. Déjà vainqueur à trois reprises du Grand Chelem américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème Majeur. Rafael Nadal pourrait, en cas de victoire du Serbe, être relégué à deux longueurs du Serbe. Pour rappel, le champion espagnol ne devrait pas rejouer d'ici la fin de la saison.