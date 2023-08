Tennis : Djokovic lâche une grande annonce, Federer et Nadal peuvent trembler

Baptiste Berkowicz

Faible de sa défaite en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic est très attendu pour son retour à la compétition. Le Serbe disputera le tournoi de Cincinnati avant de partir à la conquête de l'US Open. L'actuel numéro 2 mondial n'a pas caché sa motivation avant d'aborder ses rendez-vous américains. Un nouveau Grand Chelem remporté par Novak Djokovic distancerait encore un peu plus Rafael Nadal et Roger Federer.

Novak Djokovic domine le circuit tennistique depuis de nombreuses années. La concurrence avec Rafael Nadal et Roger Federer l'a poussé à une exigence permanente. La faim de victoires n'a toujours pas pris fin pour le Serbe à 36 ans maintenant.

PSG : Une surprenante annonce tombe pour un transfert à 100M€ ! https://t.co/gEfRaQCTto pic.twitter.com/1muLOxN9QZ — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

«Si je n’étais pas motivé, je ne serais pas là»

En conférence de presse avant son retour sur le circuit et aux Etats‐Unis, à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic a fait passer quelques messages. Le Serbe n'a pas manqué de parler de sa motivation intacte pour les échéances à venir : « Il est évident que je dois aller de l’avant, me ressaisir et me motiver pour ce qui m’attend, pour tous les défis qui m’attendent, et c’est pour cela que je suis ici. Sinon, si je n’étais pas motivé, je ne serais pas là. Maintenant, après de nombreuses années de tennis professionnel, j’ai le sentiment d’avoir le choix de jouer ce que je veux vraiment jouer. Et je voulais vraiment être ici à Cincinnati, et bien sûr, l’US Open ».

L'US Open en ligne de mire pour distancer Nadal et Federer

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche à grands pas. Le coup d'envoi de celui-ci s'effectuera le 28 août. Déjà vainqueur à trois reprises du Majeur américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Roger Federer et Rafael Nadal pourraient être relégués à respectivement quatre et deux longueurs du Serbe. Néanmoins, Carlos Alcaraz, tenant du titre à l'US Open, pourrait rebattre les cartes et empêcher l'actuel numéro 2 mondial d'aller décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse.