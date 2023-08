Tennis : Nadal et Djokovic ont aidé Federer, elle lâche une révélation

Baptiste Berkowicz

Bien que Roger Federer ait décidé de poser définitivement sa raquette à l'automne 2022, le champion suisse a marqué à jamais l'histoire du tennis. Selon Andrea Petkovic, ancienne joueuse allemande, la concurrence avec Rafael Nadal et Novak Djokovic a permis à Roger Federer de se surpasser et d'atteindre les chiffres qui sont les siens.

Le tennis a connu son âge d'or avec la domination du trio Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le champion suisse a longtemps martyrisé ses adversaires et tutoyé des sommets encore inconnus dans l'histoire de la balle jaune.

Neymar : Coup de tonnerre au PSG ! https://t.co/k6ZZ4t1cdU pic.twitter.com/eyQsW4qh8T — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

«Si Nadal et Djokovic n’étaient pas apparus, Federer se serait arrêté à 17 Grands Chelems»

L’ancienne joueuse allemande, Andrea Petkovic, a participé à un podcast sur Tennis Channel où elle a abordé beaucoup de sujets. La compétition entre les trois monstres du tennis Nadal-Djokovic-Federer ont, selon elle, poussé le Suisse à se surpasser : « Si Rafael Nadal et Novak Djokovic n’étaient pas apparus sur le circuit, il se serait arrêté à 17 [titres du Grand Chelem]. A 100%. Nous n’aurions jamais vu ces chiffres » explique l'ancienne joueuse. L'absence de remises en questions suite à une domination totale peut parfois amener l'athlète à ne plus se donner à son maximum.

Djokovic en route pour un 24ème

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche à grands pas. Celui-ci débutera le 28 août et livrera son verdict le 10 septembre. Tenant du titre et sacré tout récemment à Wimbledon avec une victoire marquante en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz aura un statut tout particulier à assumer à New‐York. La surface colle parfaitement aux qualités de l'actuel numéro 1 mondial car il peut notamment faire parler sa puissance. Novak Djokovic entend bien glaner un 24ème Grand Chelem après un 23ème décroché lors du dernier Roland-Garros. Le Serbe devrait faire office de rival majeur pour le joueur de 20 ans.