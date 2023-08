Tennis : Toutes les infos à savoir sur Cincinnati, un tournoi très ouvert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au mois d'août, tout s'enchaîne très vite sur la planète tennis. Les meilleurs joueurs du monde ont la chance d'avoir plusieurs rendez-vous pour se préparer au mieux au quatrième Grand Chelem de l'année, l'US Open. Après le Masters 1000 du Canada, à Toronto pour les hommes cette année, c'est Cincinnati qui se dresse sur la route des joueurs.

Créé en 1899, le tournoi de Cincinnati est l'un des plus vieux sur le circuit et il fait partie des 9 Masters 1000 prévus au programme chaque année. C'est évidemment une compétition chargée d'histoire tennistique même si ce n'est clairement pas le rendez-vous le plus attendu de la saison. Organisé en plein cœur de l'Ohio, le tournoi prévoit une délocalisation à partir de 2026 à Charlotte dans un complexe encore plus grand.

Un tournoi ouvert

Même si Roger Federer détient le record de titres dans l'ère Open avec 7 trophées, le Masters 1000 de Cincinnati reste un tournoi traditionnellement très ouvert. Novak Djokovic a par exemple dû attendre 2018 avant de pouvoir gagner pour la première fois ce tournoi et ainsi compléter sa liste de Masters 1000 gagnés. Au programme du calendrier depuis très longtemps, Cincinnati se joue au Lindner Family Tennis Center, un complexe de 16 courts.

Tennis : Federer au sommet, il lance une alerte https://t.co/7k75uSEMSx pic.twitter.com/0XesoJtH7a — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Caroline Garcia est la tenante du titre

Grand espoir français et toujours dans le top 10 mondial, Caroline Garcia sera bien la tenante du titre la semaine prochaine à Cincinnati. En effet, un peu à la surprise générale, la Française avait enchaîné les victoires l'été dernier pour s'adjuger l'un de ses plus grands titres. Côté masculin, Borna Coric avait remporté le tournoi l'année dernière face à Tsitsipas en finale, une autre victoire surprise. Cincinnati est le premier tournoi ayant eu lieu après la coupure pour cause de Covid en 2020, cependant il a été organisé sur les courts de l'US Open pour éviter trop de déplacements.

Un tournoi voué à disparaître

Dans leur volonté de toujours innover, les instances du tennis ont mis en place à partir de 2023 des Masters 1000 sur deux semaines et avec un plus grand tableau, comme c'était le cas pour Indian Wells et Miami depuis plus de 30 ans. Depuis quelques mois, la rumeur d'une délocalisation de Cincinnati voit le jour et à partir de 2026, Charlotte devrait remplacer le tournoi dans le calendrier. A noter que le prize money atteindra un record avec plus de 6,6 millions de dollars distribués, dont 1 million pour le vainqueur.