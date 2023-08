Wimbledon : Il avait tout prévu pour Djokovic !

Baptiste Berkowicz

La victoire de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic à Wimbledon au terme d'une finale grandiose a définitivement révélé le prodige espagnol au grand public. Néanmoins, Grigor Dimitrov avait anticipé le succès du joueur de 20 ans. Le Bulgare l'avait déjà affronté et ne doutait en aucun cas du triomphe de Carlos Alcaraz.

Au bout d'un combat de 4h42, Carlos Alcaraz est venu à bout de Novak Djokovic en finale de Wimbledon. Le prodige a par la même occasion remporter son deuxième Grand Chelem.

PSG - Mbappé : Il annonce son départ et sa destination https://t.co/VBr29w2HKL pic.twitter.com/FxpH8eValp — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

« Je n’ai pas vraiment été surpris par la victoire d’Alcaraz à Wimbledon contre Djokovic »

Lors de son passage en conférence de presse après son entrée en lice réussie sur l’ATP 500 de Washington, Grigor Dimitrov a été interrogé sur la victoire de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon. Le Bulgare a assuré qu’il n’avait pas été surpris par le succès de l’Espagnol : « Je n’ai pas vraiment été surpris par la victoire d’Alcaraz à Wimbledon contre Djokovic dans un sens où j’ai déjà joué contre Carlos deux ou trois fois. Et d’une certaine manière, je savais ce qu’il allait faire. Vous savez, il ne recule pas sur les points importants. Dans les moments importants, il joue son jeu, et ce type de jeu est plus que récompensé. Sur les gros points, comme les points pivots tout au long du match, je pense qu’il les a joués de manière absolument incroyable ».

Alcaraz et Djokovic ont rendez-vous à l'US Open

Le 28 août prochain se déroulera le dernier Grand Chelem de l'année : l'US Open. Une nouvelle occasion pour Novak Djokovic de conquérir un 24ème Grand Chelem. Le Serbe devra notamment faire face à un certain Carlos Alcaraz. D'ordinaire favori, la présence du prodige espagnol rebat les cartes pour l'actuel numéro 2 mondial. Tenant du titre sur le dur américain, Carlos Alcaraz pourrait bien décrocher un troisième Grand Chelem à seulement 20 ans.