Tennis : Surprise, le clan Djokovic se lâche sur Alcaraz

Faible de sa défaite en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic n'a pas digéré ce rendez-vous manqué. Le joueur de 20 ans fait office de véritable phénomène. L'entraineur du Serbe, Goran Ivanisevic, n'a pas caché son admiration pour le joueur qu'est le prodige espagnol mais également sur la personne.

À seulement 20 ans, Carlos Alcaraz marque déjà les esprits. Élevé au sommet du tennis mondial depuis sa victoire titanesque en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic, le prodige espagnol n'en finit plus d'impressionner.

Carlos Alcaraz n’est pas devenu un phénomène que par son immense talent. Joueur toujours souriant même quand il perd, le joueur de 20 ans est extrêmement apprécié par tous ses concurrents, mais pas seulement. En effet, même les entraîneurs des principaux rivaux de Carlos Alcaraz ne tarissent pas d’éloges au sujet de l’Espagnol. C’est le cas de Goran Ivanisevic, coach de Novak Djokovic, qui s'est exprimé pour Sportske Jutarnji : « Je répète sans cesse la même chose à son sujet, c’est un animal. En tant que personne, il est phénoménal, et en tant que joueur, je n’en parle même pas, c’est un miracle. L’énergie qu’il apporte sur le court, sa façon de jouer… Il a toujours le sourire, même quand il perd, c’est incroyable. »

Un duel Alcaraz-Djokovic attendu à l'US Open

Le 28 août prochain se déroulera le dernier Grand Chelem de l'année : l'US Open. Une nouvelle occasion pour Novak Djokovic de conquérir un nouveau Grand Chelem. Le Serbe devra notamment faire face à un certain Carlos Alcaraz. D'ordinaire favori, la présence du prodige espagnol bouscule les pronostics pour l'actuel numéro 2 mondial. Tenant du titre à l'US Open, Carlos Alcaraz pourrait bien enchainer un deuxième succès consécutif sur le dur américain et empêcher Novak Djokovic d'aller décrocher un 24ème titre en Grand Chelem.