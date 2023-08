Tennis : Nouvelle déclaration incroyable sur les objectifs de Tsitsipas

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assurément l'un des meilleurs joueurs de la planète depuis 5 ans, Stéfanos Tsitsipas n'a pas encore réussi à décrocher un titre en Grand Chelem malgré deux finales. Le Grec, souvent battu dans les grands rendez-vous, n'est pas passé loin mais il commence à sérieusement stagner, lui qui voit la domination de Carlos Alcaraz le frapper en plein visage. A bientôt 25 ans, il commence à revoir un peu ses objectifs de carrière...

Numéro 3 mondial à son meilleur et surtout présent au sein du top 10 depuis plus de 4 ans, Stéfanos Tsitsipas a été logiquement désigné comme l'un des joueurs susceptibles de gagner un Grand Chelem un jour. Mais depuis, les années passent et le Grec a déjà laissé passer plusieurs occasions. Surtout, il a semblé touché mentalement à chaque fois, lui qui a eu un peu de mal à se remettre de sa défaite en finale de l'Open d'Australie en début d'année.

Un niveau en stagnation

Vainqueur du Masters en 2019 et titré à deux reprises à Monte-Carlo, Stéfanos Tsitsipas a du mal à passer à la vitesse supérieure ces derniers temps. Son dernier tournoi remporté date d'il y a plus d'un an déjà et en 2023, il n'a toujours pas battu de top 10 par exemple. Il a d'ailleurs été dominé assez nettement à chaque fois qu'il a dû en affronter un. La question de savoir s'il est capable de progresser pour aller plus loin commence sérieusement à émerger...

Numéro 1 plutôt qu'un Grand Chelem

Il y a quelques semaines, Stéfanos Tsitsipas relativisait en disant qu'il ne serait pas trop déçu si jamais il ne parvenait pas à remporter de titre en Grand Chelem dans sa carrière. Présent cette semaine à Los Cabos, il a récidivé dans la presse mexicaine. « J’échangerai un titre du Grand Chelem pour être le numéro 1. C’est définitivement quelque chose de spécial, c’est un signe que vous avez atteint le maximum dans votre carrière et j’aime quand vous êtes capable de tout maximiser. Comme ça, un jour je pourrai dire à mes petits‐enfants que j’ai été numéro 1 » raconte-t-il.

Les occasions manquées

C'est peut-être une manière pour lui d'atténuer la pression autour d'un titre en Grand Chelem, considéré comme le Graal par rapport au fait de devenir numéro 1 mondial habituellement. S'il n'a rien pu faire en Australie cette année, il doit certainement avoir des regrets depuis la finale de Roland-Garros en 2021, où il menait 2 sets à 0 face à Novak Djokovic. Actuellement 5ème mondial, le Grec a de toute façon du souci à se faire quant à ses objectifs en ce moment...