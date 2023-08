Tennis : Caroline Garcia au pied du mur, il faut réagir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, c'est à Cincinnati que la planète tennis pose ses valises. Pour le deuxième Masters 1000 de l'année, une certaine Caroline Garcia est attendue au tournant. La raison est simple : la Française est la tenante du titre et elle doit prouver qu'elle a de la ressource pour affronter cette fin de saison où elle avait tant brillé l'année dernière. Numéro 6 mondiale cette semaine, elle pourrait vite dégringoler si elle ne réagit pas.

L'année 2023 n'a pas été de tout repos pour Caroline Garcia. Pourtant, après sa fin de saison exceptionnelle ponctuée par son titre au Masters, on pouvait penser qu'elle jouerait les premiers rôles. Force est de constater que sa saison est un peu décevante pour le moment, elle qui a atteint deux finales en début de saison en WTA 250. La pression, comme souvent, est sur ses épaules.

Une catastrophe redoutée

Souvent sujette aux problèmes de mental dans sa carrière, Caroline Garcia a connu des mois difficiles dernièrement. Avant son entrée en lice à Cincinnati où elle affrontera la vainqueure de l'US Open 2017 Sloane Stephens, c'est elle qui résume le mieux la situation. « Tout ce que je redoutais depuis le début de l’année est arrivé. Au final, ça n’a pas changé ma vie » a-t-elle relativisé dans propos accordés à L'Equipe .

Constamment sous pression

Caroline Garcia a touché au sublime pendant la deuxième moitié de la saison 2022. La Lyonnaise n'a pas réussi à retrouver ce niveau de jeu cette année, elle qui joue beaucoup avec le risque. « Depuis le début de l'année, j'ai eu probablement trop d'attentes, j'ai voulu accomplir trop de choses. Et puis on finit toujours par entendre les bruits et les voix autour de soi et ça m'a beaucoup pesé. Il y a eu une combinaison de beaucoup de choses qui a fait que je n'ai pas réussi à me libérer. Or, avec mon jeu, il faut que j'aie les idées claires, que je sois libérée. Les fautes, je vais continuer à en faire car cela fait partie de mon style de jeu. Il faut que je l'accepte et que j'accepte la frustration qui va avec » poursuit-elle.

Attention à la dégringolade

Tenante du titre à Cincinnati, Caroline Garcia a encore pas mal d'avance pour ne pas couler tout de suite. Si elle perd rapidement cette semaine, elle perdra beaucoup de points mais restera largement dans le top 10. En revanche, en cas de nouveau coup dur à l'US Open, elle aura du mal à y rester et ses chances de se qualifier une nouvelle fois au Masters pour y défendre son titre seraient quasiment nulles.