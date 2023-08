Tennis : Alcaraz lui a fait mal, Djokovic n'a pas peur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En lice pour remporter les trois premiers Grands Chelems de la saison et rêver d'un improbable quadruplé calendaire, Novak Djokovic a dû se raviser après sa défaite en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz. Depuis, le Serbe n'a pas encore repris la compétition, fatigué par tous les efforts consentis. De retour à Cincinnati cette semaine, il a été interrogé en conférence de presse sur l'impact de cette défaite.

A 36 ans, Novak Djokovic continue de repousser les limites humaines du monde du tennis. Le Serbe a déjà le record du nombre de titres en Grand Chelem depuis sa victoire à Roland-Garros et il peut espérer aller plus loin. Mais il est peut-être tombé sur un os en la personne de Carlos Alcaraz, qui pourrait l'empêcher de progresser encore jusqu'à la fin de sa carrière. Il a montré qu'il était loin de se laisser abattre.

Des regrets difficiles

Favori pour le titre, Novak Djokovic était même très bien parti lors de cette fameuse finale. Le Serbe peut regretter amèrement les nombreuses occasions qu'il a eues de tuer le match comme il l'a si bien expliqué en conférence de presse avant son entrée en lice à Cincinnati. « Et bien sûr j’ai regretté de ne pas avoir saisi ma chance lors de cette finale. J’avais un set d’avance et une balle de set dans la deuxième manche, je sentais que j’étais proche. Et puis, évidemment, j’ai eu une balle de break dans le cinquième. C’était un match serré, mais une victoire bien méritée de sa part, parce qu’il a mieux joué dans les moments importants, et c’est ce que j’ai dit après la finale. Je pense qu’il a mérité sa victoire et c’est à peu près tout. On passe à autre chose » a fait savoir Djokovic.

Prêt à en découdre

Terriblement déçu par cette défaite, Novak Djokovic a pris le temps de revenir et semble déterminé pour retrouver sa place. D'ailleurs, il n'a pas tergiversé : ce revers ne lui a pas fait mal au moral du tout. « Ce n’est pas le premier ni le dernier match que je perds, donc je m’en suis remis en un jour. Évidemment, j’avais besoin de me reposer et de passer du temps avec ma famille, et c’est ce que j’ai fait » assure-t-il.

Gros travail pendant la pause

Depuis quelques jours, les images de Novak Djokovic sur les réseaux sociaux se multiplient et beaucoup ont constaté que le Serbe n'a pas chômé pendant ses vacances. Plus affûté que jamais, il retrouve la compétition avec les dents longues. Dans quelques semaines, il pourrait encore une fois marquer l'histoire en s'adjugeant l'US Open mais il a une mission avant : mettre la pression sur Alcaraz pour reprendre le trône.